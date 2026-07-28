Врач предупредил об опасности жвачки

Жвачка натощак создает нагрузку на пищеварительную систему, рассказал «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог Рушан Исаев. Он отметил, что однократное жевание не приведет к серьезным последствиям.

Начинает активно выделяться слюна, усиливается выработка желудочного сока, а также запускаются процессы, связанные с сокращением желчного пузыря и выделением желчи в кишечник. Однако еды в этот момент не поступает, поэтому пищеварительная система работает «вхолостую», — рассказал Исаев.

Он отметил, что при регулярном жевании натощак у людей с чувствительным желудком появляются дискомфорт или боли в верхней части живота, изжога и тошнота. По его словам, пациентам с гастритом, язвенной болезнью, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и повышенной кислотностью желудка особенно опасно жевать резинку натощак.

Ранее гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал, что бактерии могут быть причиной вздутия живота. Он отметил, что такое состояние связано с тем, что микроорганизмы поднимаются из толстого кишечника в тонкий.