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28 июля 2026 в 12:41

Врач предупредил об опасности жвачки

Врач Исаев: употребление жвачки натощак создает нагрузку на ЖКТ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Жвачка натощак создает нагрузку на пищеварительную систему, рассказал «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог Рушан Исаев. Он отметил, что однократное жевание не приведет к серьезным последствиям.

Начинает активно выделяться слюна, усиливается выработка желудочного сока, а также запускаются процессы, связанные с сокращением желчного пузыря и выделением желчи в кишечник. Однако еды в этот момент не поступает, поэтому пищеварительная система работает «вхолостую», — рассказал Исаев.

Он отметил, что при регулярном жевании натощак у людей с чувствительным желудком появляются дискомфорт или боли в верхней части живота, изжога и тошнота. По его словам, пациентам с гастритом, язвенной болезнью, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и повышенной кислотностью желудка особенно опасно жевать резинку натощак.

Ранее гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал, что бактерии могут быть причиной вздутия живота. Он отметил, что такое состояние связано с тем, что микроорганизмы поднимаются из толстого кишечника в тонкий.

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пищеварение
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