Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 11:33

Гастроэнтеролог назвал основные причины вздутия живота

Гастроэнтеролог Парамонов: бактерии могут быть причиной вздутия живота

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Бактерии могут быть причиной вздутия живота, заявил KP.RU кандидат медицинских наук Алексей Парамонов, руководитель центра экспертной гастроэнтерологии, научно-медицинский просветитель, врач-гастроэнтеролог. Он отметил, что такое состояние связано с тем, что микроорганизмы поднимаются из толстого кишечника в тонкий.

Среди наиболее частых реальных причин [вздутия живота] — синдром избыточного бактериального роста. Его вызывают не какие-то страшные, суперпатогенные микробы, чума или холера. А совершенно обычные бактерии, — объяснил Парамонов.

Гастроэнтеролог подчеркнул, что в лечении могут помочь ферменты, желчегонные и пробиотики. Также, по его словам, диета Low FODMAP эффективна для лечения синдрома избыточного бактериального роста в тонком кишечнике и функционального вздутия.

Ранее гастроэнтеролог Юлия Сластен заявила, что боль в висках может сигнализировать о начале гастрита. По ее словам, болезнь далеко не всегда ограничивается только дискомфортом в желудке или вздутием живота.

Здоровье
заболевания
врачи
советы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На подлете к Москве захлебнулась атака дронов ВСУ
МВФ вновь отложил решение по $700 млн для Украины
Сборная Англии лишилась защитника на две игры чемпионата мира по футболу
Личная жизнь, дружба с Олейниковым, СВО: где сейчас Юрий Стоянов
Убийца авианосцев возвращается в строй: НАТО в ужасе от «Адмирала Нахимова»
Попавшая за порно-ролики в СИЗО Шурыгина обратилась с одной просьбой
Захарова заявила о провале ядерного шантажа Зеленского
Тысячи венгров собрались на протестную акцию в центре Будапешта
Определен первый полуфиналист чемпионата мира по футболу
Розыск и срок в РФ, тоска по россиянам, потеря дохода: как живет Слепаков
В РСТ ответили на слухи о массовых отравлениях в Египте
Захарова объяснила усиление атак ВСУ на гражданское население России
Захарова высмеяла участие Зеленского в саммите НАТО
Назван владелец завода в Вишневом, где прогремели взрывы
Стало известно, на каких условиях ГП могла отозвать иск к Мельниченко
Конец санкций, лимит в РПЛ, флаг на турнирах: как Дегтярев изменил спорт РФ
«Паленые» Patriot, дырявое небо: реальные итоги заявлений Трампа по Украине
Нетаньяху предложил Трампу варианты защиты границ Израиля
Запад предпочел отмолчаться на запрос РФ о химических инцидентах на Украине
Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.