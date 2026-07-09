Гастроэнтеролог назвал основные причины вздутия живота

Бактерии могут быть причиной вздутия живота, заявил KP.RU кандидат медицинских наук Алексей Парамонов, руководитель центра экспертной гастроэнтерологии, научно-медицинский просветитель, врач-гастроэнтеролог. Он отметил, что такое состояние связано с тем, что микроорганизмы поднимаются из толстого кишечника в тонкий.

Среди наиболее частых реальных причин [вздутия живота] — синдром избыточного бактериального роста. Его вызывают не какие-то страшные, суперпатогенные микробы, чума или холера. А совершенно обычные бактерии, — объяснил Парамонов.

Гастроэнтеролог подчеркнул, что в лечении могут помочь ферменты, желчегонные и пробиотики. Также, по его словам, диета Low FODMAP эффективна для лечения синдрома избыточного бактериального роста в тонком кишечнике и функционального вздутия.

Ранее гастроэнтеролог Юлия Сластен заявила, что боль в висках может сигнализировать о начале гастрита. По ее словам, болезнь далеко не всегда ограничивается только дискомфортом в желудке или вздутием живота.