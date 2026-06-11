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11 июня 2026 в 04:20

Гастроэнтеролог назвала главные и необычные симптомы гастрита

Гастроэнтеролог Сластен: боль в висках может говорить о начале гастрита

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Боль в висках может сигнализировать о начале гастрита, заявила NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен. Она отметила, что болезнь далеко не всегда ограничивается только дискомфортом в желудке или вздутием живота. По словам эксперта, проявления гастрита зависят от его формы и кислотности желудочного сока.

Симптоматика гастрита может различаться в зависимости от его формы, кислотности желудочного сока и индивидуальных особенностей организма. Однако есть ряд наиболее частых признаков: боль или чувство тяжести в верхней части живота, тошнота, отрыжка, изжога, снижение аппетита, горький или кислый привкус во рту, вздутие живота, повышенное газообразование, нарушения стула и общая слабость. Гастрит сопровождается активацией парасимпатической нервной системы и раздражением блуждающего нерва. Это может провоцировать головные боли, часто локализованные в височной или затылочной области, возникающие после еды или при длительном голодании, — пояснила Сластен.

Ранее нутрициолог Анна Слип предупредила, что чрезмерное употребление овощей, зелени и ягод с огорода может вызвать вздутие живота и проблемы с пищеварением. По ее словам, причина заключается в высоком содержании клетчатки.

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