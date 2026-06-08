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08 июня 2026 в 06:30

Россиянам объяснили, почему не стоит налегать на овощи и ягоды с грядок

Нутрициолог Слип: переедание овощей с грядок грозит вздутием и несварением

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Чрезмерное употребление овощей, зелени и ягод с огорода может привести к вздутию живота и проблемам с пищеварением, заявила NEWS.ru нутрициолог Анна Слип. По ее словам, проблема кроется в высоком содержании клетчатки.

В разгар дачного сезона огород щедр: овощи, зелень и ягоды под рукой, их едят без счета — ради витаминов на зиму. Но на такую витаминизацию кишечник отвечает вздутием и несварением. В обычном рационе клетчатки часто недостает: по нормам Роспотребнадзора нужно 20–25 граммов в день, а съедают вдвое меньше. Летом на даче все наоборот: содержание компонента может резко вырасти до 40–50 граммов, — предупредила Слип.

Она отметила, что зимой кишечник привыкает к другому режиму питания, поэтому весной он не успевает перестроиться на новый график, провоцируя дискомфорт. По словам нутрициолога, бактериям нужно несколько недель, чтобы адаптироваться к изменениям. Эксперт указала, что особенно тяжело приходится тем, у кого чувствительное пищеварение.

Ранее семейный нутрициолог Наталья Шипарева заявила, что сочетание арбуза с сыром или солеными орешками может вызвать отеки из-за задержки жидкости в организме. По ее словам, соль в этих продуктах блокирует мочегонное действие ягоды.

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