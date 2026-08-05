Проблемы с бензином в России
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 августа 2026 в 15:29

Терапевт предупредила о неожиданной опасности посещения бань

Терапевт Чернышова: посещение бани может активизировать уже имеющиеся инфекции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Посещение бани может активизировать уже имеющиеся в организме инфекции, предупредила в беседе с «Москвой 24» терапевт Надежда Чернышова. По ее словам, основные риски связаны с высокой температурой и ее контрастными перепадами. Во время отдыха в парной врач призвала отслеживать свое состояние. Появление жажды, желания охладиться, головокружения, тошноты, мушек перед глазами и слабости — сигналы к прекращению процедуры.

При резком перепаде температур в бане сосуды расширяются, кровоток усиливается. Затем на холоде сосуды спазмируются, и кровоснабжение нарушается. В этих условиях создается благоприятная среда для развития инфекции. Поэтому людям с любыми гнойными процессами, в том числе с воспалением зуба, после сауны или бани может грозить осложнение, — отметила Чернышова.

Начинающих банщиков без опыта врач предостерегла от ледяного обливания. Оптимальный вариант после парной для них — это теплый душ. Причем охлаждаться нужно поэтапно: сначала стопы и кисти, затем тело, и лишь в самом конце — голова и лицо. Резкий перепад температур особенно опасен для тех, кто страдает гипертонией, ишемией или нарушениями сердечного ритма, предупредила специалист.

Ранее жительница Подмосковья столкнулась с опасным воспалением груди после похода в баню. Врач поставил ей диагноз «диффузный мастит». Это острое воспаление молочной железы, которое может привести к гнойным осложнениям и операции при несвоевременном лечении.

Здоровье
врачи
заболевания
инфекции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Булгакову продлили арест по делу о мошенничестве
Киев в огне, Путин сменил командующих: новости СВО к вечеру 5 августа
В Госдуме ответили, мешают ли олимпиадники поступлению стобалльников
«Выпустили джинна»: опасный малярийный комар атаковал Африку
Военэксперт ответил, что изменится в зоне СВО после перестановок Путина
В ООН высказались по атаке на Геленджик
Путин сообщил, о чем не стоит забывать в Белгородской области
Крупный логистический центр в Киеве «выбыл» после взрывов
Политолог объяснил, зачем США потребовалась новая ядерная стратегия
Путин решил встретиться с врио главы приграничного региона
На Ямале произошло массовое отравление сальмонеллезом
Четырех человек госпитализировали после атаки в центре Лондона
Армия Израиля отреагировала на действия «Хезболлы» в Ливане
Поджигали и чуть не заразили ВИЧ: гопники изнасиловали подростка-неформала
Лондон призвали прекратить добывать нефть и газ
Автоэксперт оценил идею увеличения штрафов за езду по обочине
Девочке в «маске Бэтмена» сняли швы после операции
«Боже мой, русские побеждают»: Запад назвал дату капитуляции Украины
Украина лишилась крупнейшего склада популярного маркетплейса
Россиянам объяснили, как безопасно пользоваться картой родственника
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью
Москва

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.