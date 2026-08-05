Терапевт предупредила о неожиданной опасности посещения бань

Посещение бани может активизировать уже имеющиеся в организме инфекции, предупредила в беседе с «Москвой 24» терапевт Надежда Чернышова. По ее словам, основные риски связаны с высокой температурой и ее контрастными перепадами. Во время отдыха в парной врач призвала отслеживать свое состояние. Появление жажды, желания охладиться, головокружения, тошноты, мушек перед глазами и слабости — сигналы к прекращению процедуры.

При резком перепаде температур в бане сосуды расширяются, кровоток усиливается. Затем на холоде сосуды спазмируются, и кровоснабжение нарушается. В этих условиях создается благоприятная среда для развития инфекции. Поэтому людям с любыми гнойными процессами, в том числе с воспалением зуба, после сауны или бани может грозить осложнение, — отметила Чернышова.

Начинающих банщиков без опыта врач предостерегла от ледяного обливания. Оптимальный вариант после парной для них — это теплый душ. Причем охлаждаться нужно поэтапно: сначала стопы и кисти, затем тело, и лишь в самом конце — голова и лицо. Резкий перепад температур особенно опасен для тех, кто страдает гипертонией, ишемией или нарушениями сердечного ритма, предупредила специалист.

Ранее жительница Подмосковья столкнулась с опасным воспалением груди после похода в баню. Врач поставил ей диагноз «диффузный мастит». Это острое воспаление молочной железы, которое может привести к гнойным осложнениям и операции при несвоевременном лечении.