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05 августа 2026 в 16:23

Водитель гендиректора компании — создателя «Упыря» погиб при взрыве

Водитель главы «Уралдронзавода» погиб при взрыве авто под Екатеринбургом

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В Свердловской области в результате взрыва автомобиля погиб водитель гендиректора компании-разработчика БПЛА «Упырь» Владимира Ткачука, сообщили РИА Новости в оперативных службах. По их данным, сам Ткачук пострадал и находится в реанимации, возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство общеопасным способом.

Предположительно, взрыв раздался прямо за его спиной, — заявил собеседник.

Ранее поступила информация, что генеральный директор Уралдронзавода пострадал в результате взрыва автомобиля. Руководитель предприятия оказался в реанимации в тяжелом состоянии. Взрывное устройство, как сообщалось, было заложено под Mercedes-Benz, в котором находился Ткачук. Инцидент произошел в поселке Большой Исток Сысертского округа.

Кроме того, представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что житель Тюмени планировал совершить теракт на крупном промышленном предприятии в Уральском федеральном округе с использованием самодельного взрывного устройства. Она отметила, что мужчина связался с украинскими спецслужбами через мессенджер.

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