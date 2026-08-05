Водитель гендиректора компании — создателя «Упыря» погиб при взрыве Водитель главы «Уралдронзавода» погиб при взрыве авто под Екатеринбургом

В Свердловской области в результате взрыва автомобиля погиб водитель гендиректора компании-разработчика БПЛА «Упырь» Владимира Ткачука, сообщили РИА Новости в оперативных службах. По их данным, сам Ткачук пострадал и находится в реанимации, возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство общеопасным способом.

Предположительно, взрыв раздался прямо за его спиной, — заявил собеседник.

Ранее поступила информация, что генеральный директор Уралдронзавода пострадал в результате взрыва автомобиля. Руководитель предприятия оказался в реанимации в тяжелом состоянии. Взрывное устройство, как сообщалось, было заложено под Mercedes-Benz, в котором находился Ткачук. Инцидент произошел в поселке Большой Исток Сысертского округа.

Кроме того, представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что житель Тюмени планировал совершить теракт на крупном промышленном предприятии в Уральском федеральном округе с использованием самодельного взрывного устройства. Она отметила, что мужчина связался с украинскими спецслужбами через мессенджер.