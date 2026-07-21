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21 июля 2026 в 10:53

В СК раскрыли подробности о подготовке теракта на Урале

СК РФ: тюменец готовил теракт с использованием самодельного взрывного устройства

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Житель Тюмени планировал теракт на крупном промышленном предприятии в Уральском федеральном округе с использованием самодельного взрывного устройства, заявила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что мужчина связался с украинскими спецслужбами через мессенджер.

Возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего жителя, — говорится в публикации СК.

Ранее в ФСБ сообщили, что при задержании мужчина открыл огонь из автомата по сотрудникам спецподразделений. В ответ они нейтрализовали его. Никто из правоохранителей и мирных граждан не пострадал.

До этого суд приговорил украинского военнослужащего Романа Шаповала к 16 годам за теракт в Курской области. В феврале 2025 года он незаконно проник на территорию России с автоматом АК-74 и боеприпасами. Шаповал действовал в районе сел Махновка и Замостье Суджанского района.

Силовики также предотвратили подготовку теракта в отношении участника СВО в Ставропольском крае. Уточняется, что подозреваемый самостоятельно связался с представителем украинской спецслужбы и получил от него задание.

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