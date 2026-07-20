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20 июля 2026 в 20:24

Суд вынес приговор бойцу ВСУ по делу о теракте в Курской области

Суд назначил 16 лет тюрьмы бойцу ВСУ по делу о теракте в Курской области

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Суд приговорил украинского военнослужащего Романа Шаповала к 16 годам лишения свободы по делу о террористическом акте в Курской области, сообщили в Следственном комитете России. По данным следствия, в феврале 2025 года Шаповал в составе подразделения 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ незаконно пересек российскую границу с автоматом АК-74, боеприпасами и гранатами.

Следствие установило, что он находился в районе сел Махновка и Замостье Суджанского района, где вел наблюдение за населенными пунктами и российскими военными, а также участвовал в удержании территории под незаконным вооруженным контролем. Первые три года назначенного срока Шаповал проведет в тюрьме, оставшуюся часть — в колонии строгого режима.

Ранее силовики предотвратили подготовку теракта в отношении участника СВО в Ставропольском крае. Уточняется, что подозреваемый самостоятельно связался с представителем украинской спецслужбы и получил от него задание. Мужчина провел разведку у места проживания бывшего военнослужащего и планировал изготовить взрывное устройство для подрыва его автомобиля.

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Суд вынес приговор бойцу ВСУ по делу о теракте в Курской области
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