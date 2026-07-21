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21 июля 2026 в 10:37

Гости помешали хозяину дома заживо сжечь жену

Житель Нижегородской области пытался сжечь супругу на глазах у гостей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Жителя Нижегородской области заподозрили в покушении на убийство супруги с особой жестокостью, сообщает региональное следственное управление СК России. По версии следствия, во время ссоры он облил женщину и жилой дом легковоспламеняющейся жидкостью и попытался воспользоваться зажигалкой. По данным СК, преступление произошло 18 июля в доме на улице Комарова в рабочем поселке Балахнинского округа.

Довести свой преступный умысел на убийство жены подозреваемый не смог, поскольку его действия были пресечены находившимися в доме знакомыми, — говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью». Мужчину задержали и предъявили ему обвинения.

Ранее сообщалось, что суд назначил 26-летней женщине из Петрозаводска девять лет лишения свободы в колонии общего режима за избиение двухмесячной дочери. Также она обязана выплатить 700 тыс. рублей в пользу ребенка. По материалам дела, ребенок был госпитализирован в реанимацию 14 июня прошлого года с сотрясением головного мозга.

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Следственный комитет
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