Избившей двухмесячную дочь матери вынесли суровый приговор

В Петрозаводске суд назначил 26-летней женщине, признанной виновной в избиении двухмесячной дочери, девять лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда. Также она обязана выплатить 700 тыс. рублей в пользу ребенка.

По материалам дела, ребенок был госпитализирован в реанимацию 14 июня прошлого года с сотрясением головного мозга. Установлено, что мать находилась в состоянии алкогольного опьянения, а поводом для конфликта стал плач ребенка. Медиков вызвал сожитель женщины. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка.

Ранее женщина пнула чужого ребенка по голове в Новосибирске, потому что он на велосипеде врезался в ее дочь. По словам очевидцев, от удара на голове ребенка остался след от ботинка.

Ранее сообщалось, что отчима подозревают в убийстве годовалого пасынка в Бузулуке Оренбургской области. По данным пресс-службы СУ СК России по региону, 21-летний обвиняемый избил ребенка и утопил в ванной из-за плача. Молодого человека задержали и отправили в СИЗО, он признал вину.