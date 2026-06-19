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19 июня 2026 в 11:15

Избившей двухмесячную дочь матери вынесли суровый приговор

Суд в Петрозаводске дал девять лет колонии матери, избившей двухмесячную дочь

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Петрозаводске суд назначил 26-летней женщине, признанной виновной в избиении двухмесячной дочери, девять лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда. Также она обязана выплатить 700 тыс. рублей в пользу ребенка.

По материалам дела, ребенок был госпитализирован в реанимацию 14 июня прошлого года с сотрясением головного мозга. Установлено, что мать находилась в состоянии алкогольного опьянения, а поводом для конфликта стал плач ребенка. Медиков вызвал сожитель женщины. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка.

Ранее женщина пнула чужого ребенка по голове в Новосибирске, потому что он на велосипеде врезался в ее дочь. По словам очевидцев, от удара на голове ребенка остался след от ботинка.

Ранее сообщалось, что отчима подозревают в убийстве годовалого пасынка в Бузулуке Оренбургской области. По данным пресс-службы СУ СК России по региону, 21-летний обвиняемый избил ребенка и утопил в ванной из-за плача. Молодого человека задержали и отправили в СИЗО, он признал вину.

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