Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 15:42

Обезумевший отчим утопил годовалого мальчика в ванной

Жителя Оренбуржья подозревают в утоплении годовалого пасынка в ванной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Отчима подозревают в убийстве годовалого пасынка в Бузулуке Оренбургской области, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону. По версии следствия, 21-летний обвиняемый избил ребенка и утопил в ванной из-за плача. Молодого человека задержали и отправили в СИЗО, он признал вину.

Обвиняемый, находясь в своей квартире на ул. Гая г. Бузулука, применил насилие к ребенку, а затем, опустив его в ванну с водой, удерживал малолетнего до тех пор, пока тот не перестал подавать признаки жизни, — сказано в сообщении.

Ранее жительница Иркутска призналась, что убила своих детей трех и пяти лет. В преступлении она раскаялась во время допроса. Женщину заключили под стражу, ей может грозить пожизненное лишение свободы.

В Таджикистане до этого похоронили 10-летнего мальчика, убитого при нападении на Успенскую школу в Одинцово. Церемония прошла на кладбище в селе Шахринав. Знакомые семьи ребенка сообщили, что организационную и финансовую помощь в перевозке тела и проведении похорон оказало посольство Таджикистана в России.

дети
убийства
Оренбургская область
ванные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аэропорт Волгограда временно ограничил работу
Белесый туман и дубак до -30? Погода в Москве в конце января: чего ждать
Замминистра обороны исполнил новогоднюю мечту российской школьницы
Названа причина крушения вертолета в Пермском крае
В США раскрыли причины задержания российского танкера
Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ
Москвичей предупредили о падении атмосферного давления на «барическое дно»
Захарова пришла в недоумение, услышав о бескровной операции США в Венесуэле
«Та оправдывает»: патриарх Кирилл о грехе в противостоянии России и Запада
Сирийская армия приняла решение по курдским районам в Алеппо
Именитый гонщик сошел с дистанции на четвертом этапе «Дакара»
Мощный взрыв раздался в Одессе на фоне ревущей тревоги
Развод возлюбленного, липосакция рук, СВО: как живет певица Анна Семенович
«Нет никаких проблем»: Гренландия готова разместить у себя войска США
Стилист объяснил, как создать образ к любому мероприятию
Раскрыто, как курс рубля повлияет на стоимость автомобилей в 2026 году
В ГД рассказали о важном нововведении для многодетных в 2026 году
Попытка США захватить российский танкер «Маринера» 7 января: что известно
Ветеран разведки раскрыл, кто реально стоит за захватом Мадуро
Вулин раскрыл, кто контролирует Украину в противостоянии с Россией
Дальше
Самое популярное
Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Атака ВСУ на Тверь 6 января: попадание в многоэтажку, пожар, что известно
Регионы

Атака ВСУ на Тверь 6 января: попадание в многоэтажку, пожар, что известно

Вкуснее круассана из кофейни — миндальные корзиночки с творогом: готовое тесто, горсть орехов — и 20 минут до идеального утра
Общество

Вкуснее круассана из кофейни — миндальные корзиночки с творогом: готовое тесто, горсть орехов — и 20 минут до идеального утра

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.