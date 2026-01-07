Обезумевший отчим утопил годовалого мальчика в ванной

Отчима подозревают в убийстве годовалого пасынка в Бузулуке Оренбургской области, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону. По версии следствия, 21-летний обвиняемый избил ребенка и утопил в ванной из-за плача. Молодого человека задержали и отправили в СИЗО, он признал вину.

Обвиняемый, находясь в своей квартире на ул. Гая г. Бузулука, применил насилие к ребенку, а затем, опустив его в ванну с водой, удерживал малолетнего до тех пор, пока тот не перестал подавать признаки жизни, — сказано в сообщении.

