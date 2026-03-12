Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 06:45

Врач назвала простые способы меньше болеть ОРВИ весной

Врач Самойлова: витамины D и C необходимы для защиты от весенних вирусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Витамины D и C играют важную роль в профилактике вирусных инфекций в весенний период, заявила NEWS.ru семейный врач, эндокринолог, врач превентивной интегративной медицины, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова. По ее словам, для поддержания иммунитета также следует разнообразить свой рацион овощами и фруктами.

Частые случаи ОРВИ в начале весны — результат ослабленного иммунитета после зимы. Для поддержания иммунной системы существуют эффективные методы профилактики. Полноценное питание, богатое овощами, фруктами и белковыми продуктами, обеспечит организм необходимыми веществами, а дополнительный прием витаминов и микроэлементов поможет поддержать организм в период повышенной заболеваемости: витамин D укрепляет иммунитет, витамин C ускоряет выздоровление, а цинк и магний повышают сопротивляемость организма инфекциям, — поделилась Самойлова.

Она подчеркнула, что для поддержания иммунитета также эффективны закаливание, регулярные прогулки на свежем воздухе и физическая активность. При этом, по словам врача, важно избегать переохлаждения и стресса, так как они ослабляют защитные функции организма.

Вакцинация — еще один способ профилактики инфекционных заболеваний, но у нее существует определенный график и периодизация ее применения. Так, у каждого гражданина есть свой собственный прививочный сертификат. Если же случилось, что вам необходимо пройти вакцинацию, а совсем недавно вы перенесли ОРВИ, то лучше ее запланировать спустя две-четыре недели в зависимости от тяжести перенесенного заболевания, чтобы организм успел восстановиться, — резюмировала Самойлова.

Ранее психотерапевт Ирина Крашкина предупредила, что хронические заболевания могут обостриться в межсезонье. По ее словам, весной возможны постоянная сонливость или бессонница, головные боли, апатия и плохое настроение.

советы
здоровье
врачи
вирусы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
