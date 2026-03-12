Авиационный колледж в Иране попал под удар Al Hadath: расположенный в Исфахане авиационный колледж подвергся атаке

Центральная часть Ирана вновь подверглась воздушному удару, сообщает телеканал Al Hadath. По его данным, целью атаки стал авиационный колледж в городе Исфахан.

Очевидцы продолжают слышать взрывы в пределах города. По их словам, в небе над ним видны военные самолеты. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Исфахан является одним из ключевых промышленных и военных центров Ирана. В этом городе и его окрестностях уже фиксировались удары по объектам, связанным с ядерной программой и оборонной промышленностью.

Ранее сообщалось, что израильская авиация нанесла удар по пляжу Рамлет аль-Байда в Бейруте. Министерство здравоохранения Ливана проинформировало, что в результате атаки погибли семь человек, еще 21 получил ранения. В публикации отмечается, что на этом месте ночевали перемещенные лица, покинувшие свои дома из-за боевых действий на южной границе.

До этого стало известно, что в Персидском заливе продолжается серия атак на нефтяные танкеры. В частности, заминированный катер поразил третье судно у побережья Ирака. На двух предыдущих танкерах, атакованных аналогичным образом, имеются погибшие и раненые среди членов экипажа. Их число и гражданство устанавливаются.