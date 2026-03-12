Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 07:18

Авиационный колледж в Иране попал под удар

Al Hadath: расположенный в Исфахане авиационный колледж подвергся атаке

Исфахан, Иран Исфахан, Иран Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Центральная часть Ирана вновь подверглась воздушному удару, сообщает телеканал Al Hadath. По его данным, целью атаки стал авиационный колледж в городе Исфахан.

Очевидцы продолжают слышать взрывы в пределах города. По их словам, в небе над ним видны военные самолеты. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Исфахан является одним из ключевых промышленных и военных центров Ирана. В этом городе и его окрестностях уже фиксировались удары по объектам, связанным с ядерной программой и оборонной промышленностью.

Ранее сообщалось, что израильская авиация нанесла удар по пляжу Рамлет аль-Байда в Бейруте. Министерство здравоохранения Ливана проинформировало, что в результате атаки погибли семь человек, еще 21 получил ранения. В публикации отмечается, что на этом месте ночевали перемещенные лица, покинувшие свои дома из-за боевых действий на южной границе.

До этого стало известно, что в Персидском заливе продолжается серия атак на нефтяные танкеры. В частности, заминированный катер поразил третье судно у побережья Ирака. На двух предыдущих танкерах, атакованных аналогичным образом, имеются погибшие и раненые среди членов экипажа. Их число и гражданство устанавливаются.

Иран
колледжи
атаки
удары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два вандала осквернили российский флаг
Пролетающий в небе над Черноморским побережьем огненный шар попал на видео
Медведев указал на реальную возможность зомби-апокалипсиса из-за США
Нефть Brent превысила отметку в $100
В одном из сел на Алтае ночью вспыхнул крупный пожар
Демидов принес «Монреалю» победу над «Оттавой»
Медведев перечислил пять главных технологических угроз человечеству
Известный производитель электроники зарегистрировал товарные знаки в России
Эпштейн оказался отцом ребенка одной из своих жертв
В Амстердаме обнаружили тайных жильцов в здании российской дипломатии
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 12 марта: инфографика
«Не может длиться вечно»: Медведев о «заукраинском безумстве» Запада
Дмитриев провел переговоры в США по экономическому сотрудничеству
Медведев назвал причину высокого интереса администрации США к развитию ИИ
Стало известно, какие ранения получил Моджтаба Хаменеи из-за атак США
Легендарный режиссер российского цирка ушел из жизни в 74 года
«Оставил приятный осадок»: Слуцкая похвалила Гуменника за выступление на ОИ
Исчезновение «солдат удачи» ВСУ, прорыв фронта: новости СВО к утру 12 марта
Неизвестный снаряд поразил контейнеровоз недалеко от Дубая
Иран заявил о сокрушительном киберударе по транспортной системе Израиля
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.