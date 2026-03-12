Иран заявил о сокрушительном киберударе по транспортной системе Израиля

Иран провел кибератаку на систему железнодорожных путей в Израиле, в результате чего она оказалась выведена из строя, пишет иранское агентство Fars. По его информации, все ж/д станции больше небезопасны для использования.

Израильские железные дороги взломаны. <...> В результате кибератаки железнодорожная система противника была выведена из строя. <...> Все станции [израильских железнодорожных линий] небезопасны до дальнейшего уведомления, — говорится в материале.

Ранее иранская армия показала видео с секретными подземными тоннелями. По информации источников, тайный арсенал наполнен беспилотными катерами, противокорабельными ракетами и морскими минами. На видео запечатлен длинный освещенный тоннель, в котором один за другим расположены катера. На следующих кадрах видны морские мины, ящики с оружием и ракеты.

Ранее Корпус стражей Исламской революции взял на себя ответственность за атаку на стратегические объекты в Объединенных Арабских Эмиратах. Ударам подверглись нефтяное месторождение в эмирате Фуджайра, а также промышленная зона в эмирате Шарджа. Кроме того, в заявлении упоминаются объекты США на военной базе, расположенной в Кувейте.