Следователи заинтересовались ЧП с оружием в российской школе В Свердловской области возбудили дело после стрельбы пневматикой в школе

Уголовное дело о халатности возбуждено после инцидента с пневматическим пистолетом в школе Верхней Пышмы Свердловской области, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. Там пятиклассник случайно выстрелил из пневматического пистолета в голову однокласснику во время игры. Делом заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин.

По данному факту следственным отделом по городу Верхняя Пышма СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность), — сказано в сообщении.

Ранее появилась информация, что директор одной из школ Кишертского муниципального округа Пермского края заплатила 60 тыс. рублей за травму несовершеннолетней девочки. Через проем в ограждении ребенок проник на стройплощадку и, упав с конструкции спортивного комплекса, получил серьезные повреждения.

Тем временем Минпросвещения России направило в регионы методические рекомендации по взаимодействию с учащимися, проявляющими агрессию. Помимо этого, также был создан совет по защите чести и достоинства педагогов.