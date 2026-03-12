В России начали исследование препарата против рака мочевого пузыря Biocad запустила исследование препарата BCD-225 для терапии рака мочевого пузыря

Российская биотехнологическая компания Biocad приступила к клиническому исследованию препарата BCD-225 для лечения рака мочевого пузыря, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Это оригинальное лекарство разработано специалистами Biocad.

В рамках исследования необходимо установить наиболее эффективную терапевтическую дозу BCD-225 для внутрипузырного введения в сочетании со стандартной терапией, включающей противоопухолевую вакцину БЦЖ, у пациентов с немышечно-инвазивным раком мочевого пузыря. BCD-225 с вакциной БЦЖ повышают местный противоопухолевый иммунитет у больных с высоким риском рецидива или прогрессирования немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря.

Рак мочевого пузыря является одним из наиболее часто встречающихся видов онкологических заболеваний. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, он занимает седьмое место среди всех видов рака у мужчин и 17 — у женщин. При первом обращении к врачу примерно у трех четвертей пациентов диагностируется немышечно-инвазивная форма болезни.

Ранее российские ученые доказали эффективность генетически модифицированных Т-клеток в борьбе с HER2-позитивными опухолями. Такие клетки способны атаковать новообразования, устойчивые к традиционной терапии. Исследования находятся на стадии доклинических испытаний.