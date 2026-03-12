Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 11:38

«Давно хотел уехать»: лишившийся гражданства РФ комик попытался оправдаться

Стендап-комик Романов объяснил переезд в Европу личными убеждениями

Дмитрий Романов Дмитрий Романов Фото: Социальные сети
Живущий в Европе комик Дмитрий Романов рассказал о своем решении переехать в Европу. В своем Telegram-канале он признался, что давно планировал эмиграцию, в 2025-м году его лишили гражданства РФ.

Я давно хотел уехать. В 2020-м [году] пробовал Испанию — вернулся. С 2022-го по 2023-й — фактически кочевой период. В 2023-м остановился в Португалии, — написал юморист.

Комик объяснил, что переехал в новую страну, потому что там лучше условия для жизни и творчества. Он также рассказал, что его дочь, имеющая португальское гражданство, посещает местный детский сад и свободно владеет двумя языками — португальским и русским.

Тем временем стало известно, что карьера Михаила Галустяна получила неожиданный финансовый импульс после развода, а его востребованность на частных мероприятиях. По словам промоутера Сергея Лаврова, теперь гонорар актера и комика за один корпоратив начинается от 5 млн рублей.

Ранее проживающий в Израиле российский комик и музыкант Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) признался, что чувствует неопределенность в жизни. Он рассказал, что переезд не помог ему обрести ясность, а, напротив, усилил ощущение нестабильности.

