«Давно хотел уехать»: лишившийся гражданства РФ комик попытался оправдаться

Живущий в Европе комик Дмитрий Романов рассказал о своем решении переехать в Европу. В своем Telegram-канале он признался, что давно планировал эмиграцию, в 2025-м году его лишили гражданства РФ.

Я давно хотел уехать. В 2020-м [году] пробовал Испанию — вернулся. С 2022-го по 2023-й — фактически кочевой период. В 2023-м остановился в Португалии, — написал юморист.

Комик объяснил, что переехал в новую страну, потому что там лучше условия для жизни и творчества. Он также рассказал, что его дочь, имеющая португальское гражданство, посещает местный детский сад и свободно владеет двумя языками — португальским и русским.

Тем временем стало известно, что карьера Михаила Галустяна получила неожиданный финансовый импульс после развода, а его востребованность на частных мероприятиях. По словам промоутера Сергея Лаврова, теперь гонорар актера и комика за один корпоратив начинается от 5 млн рублей.

Ранее проживающий в Израиле российский комик и музыкант Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) признался, что чувствует неопределенность в жизни. Он рассказал, что переезд не помог ему обрести ясность, а, напротив, усилил ощущение нестабильности.