Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 16:56

Раскрыта судьба десятков гаражей комика Батрутдинова

Суд прекратил иск об изъятии гаражей Батрутдинова

Тимур Батрутдинов Тимур Батрутдинов Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Подписывайтесь на нас в MAX

Бабушкинский районный суд Москвы прекратил производство по иску столичного департамента городского имущества об изъятии недвижимости у комика Тимура Батрутдинова — речь идет о нескольких десятках гаражей, сообщает РИА Новости. По данным источника, истец отказался от требований к артисту.

Ранее департамент подал иск к нескольким ответчикам, среди которых был указан Батрутдинов, об изъятии для государственных нужд недвижимости в границах территории комплексного развития. Ответчиками выступали 30 человек.

Согласно судебному документу, производство прекращено в части исковых требований к Батрутдинову Т. Т., а также еще к четырем ответчикам в связи с отказом истца от иска. В отношении остальных ответчиков подготовка дела продолжается, назначена судебная оценочная экспертиза спорных нежилых помещений.

Ранее актер Сергей Шароватов обвинил холдинг Dewis Group в нарушении обязательств по инвестиционному договору. Он вложил 2,5 млн рублей в строительство загородных отелей, но получил обратно лишь часть средств. Глава компании объяснила задержки выплат внутренними разбирательствами, связанными с действиями недобросовестных сотрудников.

комики
артисты
суды
Тимур Батрутдинов
недвижимость
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как пострадала Африка из-за войны на Ближнем Востоке
Путин поздравил российских спортсменок с золотом на Паралимпиаде
Нейросеть рассказала, что могло случиться с Усольцевыми
В ООН сделали громкое заявление об атаке США и Израиля на Иран
Связь с Эпштейном, подозрение в убийстве: поиски Усольцевых 10 марта
Военкомы мобилизовали сотрудника пиццерии прямо на рабочем месте
Адвокат раскрыл, как рак Лерчек повлияет на суд над ней
Дмитриев заметил необычную деталь в поведении фон дер Ляйен
Волонтеры раскрыли, кто занимается поиском пропавших в Звенигороде детей
Глыба льда превратила в груду металла BMW за 20 млн рублей
Нетаньяху сделал громкое заявление о статусе Израиля после атаки на Иран
Военэксперт ответил, чем грозит ВСУ помощь Зеленского в борьбе с Ираном
Второе золото Паралимпиады для РФ: что известно о незрячей лыжнице Багиян
Доктор Мясников раскрыл неожиданный способ сделать картофель полезнее
Появилась новая информация о клинике «смерти» Хайдарова
В Австралии появился дата-центр на основе мозговых клеток
Спецназовец объяснил, могут ли Усольцевых найти весной
Жена Алибасова-младшего ответила на его обвинения в наркозависимости
Названа предполагаемая кандидатура на смену Москальковой
Ревнивец забросал камнями окна отказавшей девушки
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.