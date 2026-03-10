Раскрыта судьба десятков гаражей комика Батрутдинова

Бабушкинский районный суд Москвы прекратил производство по иску столичного департамента городского имущества об изъятии недвижимости у комика Тимура Батрутдинова — речь идет о нескольких десятках гаражей, сообщает РИА Новости. По данным источника, истец отказался от требований к артисту.

Ранее департамент подал иск к нескольким ответчикам, среди которых был указан Батрутдинов, об изъятии для государственных нужд недвижимости в границах территории комплексного развития. Ответчиками выступали 30 человек.

Согласно судебному документу, производство прекращено в части исковых требований к Батрутдинову Т. Т., а также еще к четырем ответчикам в связи с отказом истца от иска. В отношении остальных ответчиков подготовка дела продолжается, назначена судебная оценочная экспертиза спорных нежилых помещений.

Ранее актер Сергей Шароватов обвинил холдинг Dewis Group в нарушении обязательств по инвестиционному договору. Он вложил 2,5 млн рублей в строительство загородных отелей, но получил обратно лишь часть средств. Глава компании объяснила задержки выплат внутренними разбирательствами, связанными с действиями недобросовестных сотрудников.