10 марта 2026 в 18:18

В ООН сделали громкое заявление об атаке США и Израиля на Иран

Иран обвинил США и Израиль в развязывании войны на Ближнем Востоке

Али Бахрейни Али Бахрейни Фото: Siavosh Hosseini/Keystone Press Agency/Global Look Press
Военная операция США и Израиля против Ирана привела к крупному конфликту на Ближнем Востоке, заявил постоянный представитель Исламской Республики при ООН в Женеве Али Бахрейни. По его словам, Вашингтон втянул регион в полномасштабную войну, передает иранская Гостелерадиокомпания.

США и Израиль, совершив военное нападение на Иран, втянули регион в полномасштабную войну, — сказал Бахрейни.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев направил поздравление новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи, в котором назвал атаку США и Израиля подлой и неспровоцированной агрессией. Он выразил поддержку иранскому народу и уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства Москвы и Тегерана.

До этого опрос NBC показал, что более половины американцев не одобряют политику Вашингтона в отношении Ирана. Положительно действия властей оценили лишь 41% респондентов, еще 5% затруднились с ответом.

В то же время британский аналитик Джордж Гэллоуэй сообщил об отправке на Ближний Восток американского «самолета Судного дня» с ядерным оружием на борту. По его мнению, применение такого арсенала в регионе может спровоцировать дальнейшее распространение ядерных угроз по всему миру.

