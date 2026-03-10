Олимпиада и Паралимпиада — 2026
10 марта 2026 в 20:17

«Выступаем против»: в ООН осудили удар ВСУ по Брянску

В ООН напомнили Украине о международном праве после удара по Брянску

Стефан Дюжаррик Стефан Дюжаррик Фото: Giada Papini Rampelotto/EuropaNe/Global Look Press
ООН однозначно выступает против ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, заявил представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик. Таким образом он ответил на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать ракетный удар ВСУ по Брянску.

Мы ясно даем понять, что мы выступаем против ударов по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре, — сказал он.

Ранее сообщалось, что после удара Вооруженных сил Украины по Брянску пострадали 12 человек. По данным Telegram-канала Mash, атака была осуществлена с применением ракет Storm Shadow, целью стали объекты гражданской инфраструктуры города. Минобороны РФ не прокомментировало информацию.

Позже губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил, что ВСУ нанесли ракетный удар по городу Брянску, в результате чего есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Глава региона назвал произошедшее бесчеловечным террористическим актом. Власти принимают меры по ликвидации последствий, добавил он.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что ВСУ ожидает скорый и мощный ответ. Он подчеркнул необходимость разрушать транспортные коридоры, по которым западные ракеты попадают на территорию Украины.

