Британец рассказал, что в коме встретил Иисуса Mirror: британец 18 дней провел в коме и встретил Иисуса

Британец Гейб Пуаро утверждает, что видел Иисуса Христа, когда пребывал в 18-дневной коме, пишет Mirror. 20-летний юноша попал в больницу после падения со скейта. По его словам, это была «красивая картина».

Бог рад нашим молитвам. Он плачет вместе с нами и радуется вместе с нами одновременно. Это была такая красивая картина, — говорит британец.

В больнице у молодого человека диагностировали тяжелые травмы головы. По прогнозам врачей, он должен был остаться «овощем», если придет в себя.

Сам Гейб связывает свое возвращение с пережитым в коме. Он описывает, что находился в прекрасном городе, где видел Иисуса Христа. Также он стал свидетелем того, как молитвы его близких материализовались: они наполняли золотую чашу, а затем превратились в мост, который и стал для него путем назад, в мир живых.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании Патрик Чернли перенес остановку сердца продолжительностью 40 минут и выжил. Инцидент произошел несколько лет назад, но пострадавший до сих пор борется с его тяжелыми последствиями.