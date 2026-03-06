Британец стал гражданином России после участия в СВО В Москве британцу вручили российский паспорт после участия в спецоперации

Британец Бенджамин Стимсон получил в Москве российский паспорт после участия в специальной военной операции, сообщила представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, Стимсон был принят в гражданство РФ в упрощенном порядке на правах участника боевых действий.

Теперь я гражданин Российской Федерации <...> Несмотря на то, что мои корни в Англии, мое будущее здесь, в России. Это листья и плоды на дереве жизни, — передала Волк слова британца.

Спикер МВД РФ отметила, что уроженец графства Большой Манчестер заключил контракт с Министерством обороны РФ в мае 2024 года и в течение года проходил службу на территории Донецкой Народной Республики. Он имеет военно-учетную специальность.

Ранее американец венгерского происхождения Сет Нанн переехал в РФ из США, чтобы участвовать в спецоперации в составе российских войск. В интервью NEWS.ru он рассказал, что его побудило пойти на этот шаг, чем отличаются боевые действия на Украине от традиционных представлений о конфликтах и почему он хочет создать семью в России.