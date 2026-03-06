Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 22:04

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Гусев: на территории Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Воронежской области объявили об опасности атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. Жителей региона попросили сохранять спокойствие.

Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России, — написал Гусев.

До этого стало известно, что причастный к массированному удару по Белгороду комбриг ВСУ сбежал под Львов. По словам источника, ответственность за участие в массированном террористическом ударе по гражданской инфраструктуре города в ночь с 26 на 27 февраля взяла на себя 15-я отдельная бригада артиллерийской разведки ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что расчет БПЛА Supercam S350 ивановских десантников вскрыл украинский пункт управления беспилотниками на правом берегу Днепра в Херсонской области. Высокая эффективность работы десантников РФ обеспечена надежной техникой.

Кроме того, Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, зафиксированы серьезные повреждения на объектах энергетической инфраструктуры.

