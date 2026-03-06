В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА Гусев: на территории Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

В Воронежской области объявили об опасности атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. Жителей региона попросили сохранять спокойствие.

Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России, — написал Гусев.

