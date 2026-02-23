«Погибли на месте»: страшное ДТП под Воронежем унесло жизни четырех человек

Страшная авария произошла в Воронежской области на трассе Р-298 «Курск — Воронеж — Р22 «Каспий». Легковой автомобиль Kia Ceed столкнулся с грузовым транспортным средством DAF, в результате чего водитель и трое пассажиров легковушки скончались на месте, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Установлено, что около 15:00 мск в Грибановском районе Воронежской области на 394 км автодороги Р-298 Курск — Воронеж — Р22 «Каспий» произошло столкновение, — уточнили в пресс-службе.

По предварительным данным полиции, от удара легковушка получила критические повреждения, спасти находившихся в ней людей не удалось. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и причины столкновения, проводится проверка.

Следователям предстоит установить, кто находился за рулем, а также провести экспертизы для определения точной причины трагедии. Не исключено, что к фатальным последствиям могло привести нарушение правил обгона или выезд на встречную полосу. Родственникам погибших оказывается психологическая помощь.

