Появились новые подробности атаки украинских дронов на Краснодар

Многоквартрный дом поврежден из-за атаки украинских БПЛА на Краснодар, в ночь на 18 марта регион был атакован 42 беспилотниками, передает оперштаб Краснодарского края. В сообщении сказано, что в Центральном округе обломки БПЛА посекли стену и выбили окна в частном доме, семь машин повреждены на парковке отеля. Никто не пострадал.

По данным оперштаба, в Прикубанском округе при падение фрагментов БПЛА повреждения получила кровля многоквартирного дома. Также разрушен балкон и повреждена одна из квартир. Около 10 автомобилей посекло осколками.

Ранее сообщалось, что Краснодар второй раз за сутки подвергся атаке украинских БПЛА. В центральной, южной и западной частях города были слышны взрывы.

Утром 17 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 206 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 62 БПЛА уничтожили над территорией Брянской области, 43 сбили над Московским регионом (в том числе 40 летевших на Москву беспилотников).