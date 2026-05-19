Россия представила уникальную разработку, повышающую дальность ударов БПЛА

В России при участии бригады спецназа ВДВ разработали воздушный ретранслятор «Одиссей», который увеличивает дальность полета беспилотников на десятки километров, сообщает ТАСС со ссылкой на Народный фронт. Отмечается, что разработчиков поддерживает структура организации — Кулибин-клуб.

Через Кулибин-клуб Народного фронта мы вышли на свой первый контракт, вместе с ним прошли апробационные мероприятия, тестовую поставку в войска. Совместно с бригадой спецназа ВДВ мы создали дрон-ретранслятор «Одиссей», испытали с помощью Кулибин-клуба его на полигонах, получили рекомендации и дорабатываем, — отметили в конструкторском бюро «Авиатехнолаб».

Ранее в Народном фронте рассказали об испытаниях новейших беспилотников «Свод», оснащенных системой искусственного интеллекта. Их работу проверят в зоне проведения СВО.

До этого стало известно, что в Казани разработан беспилотный летательный аппарат, оснащенный искусственным интеллектом и способный разгоняться до 300 километров в час. БПЛА предназначен для перехвата вражеских дронов.