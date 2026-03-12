В зоне СВО тестируют дроны «Свод» с ИИ-автопилотом Российские военные приступили к тестированию новейших БПЛА «Свод»

В зоне проведения специальной военной операции начались испытания новейших беспилотников «Свод», оснащенных системой искусственного интеллекта, рассказали ТАСС в Народном фронте. Разработка ведется при поддержке «Кулибин-клуба».

Главный конструктор семейства дронов «Овод» Андрей Иванов пояснил, что технология ИИ в данных аппаратах обеспечивает «разумный подход» к поиску противника. По его словам, алгоритмы позволяют беспилотнику самостоятельно обнаружить и захватить цель, после чего пилоту остается лишь подтвердить команду на уничтожение. Сейчас изделия проходят проверку в передовых подразделениях, демонстрируя высокую эффективность.

Особенность в том, что мы можем захватывать цель в ясную погоду почти за два километра, — добавил Иванов.

Ключевым преимуществом новой системы стала уникальная дальность работы оптических сенсоров и программного обеспечения. Разработчики отмечают, что использование машинного зрения значительно упрощает работу оператора.

Ранее стало известно, что в Казани разработан беспилотный летательный аппарат, оснащенный искусственным интеллектом и способный разгоняться до 300 километров в час. БПЛА предназначен для перехвата вражеских дронов.