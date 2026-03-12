Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 09:14

В зоне СВО тестируют дроны «Свод» с ИИ-автопилотом

Российские военные приступили к тестированию новейших БПЛА «Свод»

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

В зоне проведения специальной военной операции начались испытания новейших беспилотников «Свод», оснащенных системой искусственного интеллекта, рассказали ТАСС в Народном фронте. Разработка ведется при поддержке «Кулибин-клуба».

Главный конструктор семейства дронов «Овод» Андрей Иванов пояснил, что технология ИИ в данных аппаратах обеспечивает «разумный подход» к поиску противника. По его словам, алгоритмы позволяют беспилотнику самостоятельно обнаружить и захватить цель, после чего пилоту остается лишь подтвердить команду на уничтожение. Сейчас изделия проходят проверку в передовых подразделениях, демонстрируя высокую эффективность.

Особенность в том, что мы можем захватывать цель в ясную погоду почти за два километра, — добавил Иванов.

Ключевым преимуществом новой системы стала уникальная дальность работы оптических сенсоров и программного обеспечения. Разработчики отмечают, что использование машинного зрения значительно упрощает работу оператора.

Ранее стало известно, что в Казани разработан беспилотный летательный аппарат, оснащенный искусственным интеллектом и способный разгоняться до 300 километров в час. БПЛА предназначен для перехвата вражеских дронов.

дроны
разработки
СВО
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США заявили о шаге к финансовой реинтеграции Сирии
Пугачеву заметили на публике с неожиданным аксессуаром
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 марта: где сбои в России
«В семь раз популярнее»: россияне нашли необычную альтернативу колыбельным
Эксперт раскрыл, какие авто скоро вымрут в России
Миллионер заявил о зарплате в 11 тыс. рублей, чтобы не платить алименты
Россиян предупредили, чем грозит человечеству отказ писать от руки
Диетолог рассказала о пользе ананаса
В Иране раскрыли новые детали смертельной атаки на школу в Минабе
Рогов раскрыл россиянам главные тренды осени и зимы 2026-2027 годов
Политолог ответил, чем могут обернуться для Трампа выборы в конгресс
Дюны в пустыне Сахара внезапно сменили цвет
В России выразили беспокойство о ходе переговоров по Украине
Марочко сообщил о продвижении ВС РФ в ДНР
На Западе раскрыли, почему Киев скоро останется без боеприпасов
Пожар на рыбном рынке в Дели уничтожил сотни лачуг
Выход из тюрьмы обернулся для серийного убийцы неожиданной славой
Американцы начали скупать советские подстаканники и шапки-ушанки
В Минцифры рассказали, где можно будет пожаловаться на коллекторов
В России начали исследование препарата против рака мочевого пузыря
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.