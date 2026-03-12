Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 10:40

Задержанный за подготовку теракта в Крыму заявил, что сам вышел на куратора

Фото: ЦОС ФСБ РФ
Задержанный житель Севастополя, готовивший теракт против высокопоставленного российского военного, заявил, что сам вышел на украинских кураторов. По его словам, которые приводит ТАСС, он наткнулся на призывы сотрудничать с разведкой Украины в Telegram-каналах.

Прошел по этим ссылкам и предложил свои услуги по сообщению такой информации, с помощью мобильного телефона отправлять к куратору через мессенджер Telegram, — рассказал задержанный.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта против военного в Крыму. Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, мужчина выполнял задание украинских спецслужб. Задержанный через Telegram поддерживал контакт с представителем террористической организации, которая действует под контролем украинской разведки. Подозреваемый планировал заложить взрывное устройство под автомобиль военного.

До этого сотрудники ФСБ предотвратили диверсии против российской военной авиации, задержав 35-летнего жителя Владимирской области, который работал на Службу безопасности Украины. Мужчина сам вышел на контакт с украинскими спецслужбами через мессенджер.

Россия
Крым
диверсанты
ФСБ
