Задержанный за подготовку теракта в Крыму заявил, что сам вышел на куратора

Задержанный житель Севастополя, готовивший теракт против высокопоставленного российского военного, заявил, что сам вышел на украинских кураторов. По его словам, которые приводит ТАСС, он наткнулся на призывы сотрудничать с разведкой Украины в Telegram-каналах.

Прошел по этим ссылкам и предложил свои услуги по сообщению такой информации, с помощью мобильного телефона отправлять к куратору через мессенджер Telegram, — рассказал задержанный.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта против военного в Крыму. Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, мужчина выполнял задание украинских спецслужб. Задержанный через Telegram поддерживал контакт с представителем террористической организации, которая действует под контролем украинской разведки. Подозреваемый планировал заложить взрывное устройство под автомобиль военного.

До этого сотрудники ФСБ предотвратили диверсии против российской военной авиации, задержав 35-летнего жителя Владимирской области, который работал на Службу безопасности Украины. Мужчина сам вышел на контакт с украинскими спецслужбами через мессенджер.