Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 11:37

Названы страны, куда ринутся радикалы из охваченного войной Ирана

Посол Джоукар: радикалы могут сбежать из Ирана в Центральную Азию из-за войны

Иран, Тегеран Иран, Тегеран Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Разгоревшийся на Ближнем Востоке конфликт может привести к бегству радикальных элементов из Ирана в страны Центральной Азии, заявил посол Ирана в Казахстане Али Акбар Джоукар. При этом он подчеркнул, что такой сценарий маловероятен, передает ТАСС.

Может быть такая опасность для региона Центральной Азии, что если в Иране уже будут повсеместно беспорядки, будет дестабилизация, есть риск проникновения экстремистов и террористов с региона Ближнего Востока. Но, к счастью, с мощью иранской власти и пока иранская власть будет в Иране — никакой опасности для Казахстана и для Средней Азии не будет, — отметил Джоукар.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана в конце февраля, она получила название «Эпическая ярость». Удары по территории исламской республики вызвали ответную реакцию Тегерана: КСИР и армия страны начали совершать атаки на объекты Израиля и стран-союзниц США. В частности ударам подверглись базы ВВС Израиля и штаб-квартира службы ШАБАК.

Ближний Восток
Иран
конфликты
радикалы
Центральная Азия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, где похоронят найденного мертвым в квартире Гнеушева
Названа возможная цена продажи предприятия «Союз-М»
ЕС пообещал накачивать Украину деньгами при одном условии
Бизнес-эксперт рассказал о способах обмана во время закупок
Юрист дал советы, как уменьшить риск блокировки счета при переводах
ЦБ сообщил о завершении переноса повышения налогов в цены
Еще двум жертвам ЧП на Иркутском авиазаводе потребовалась помощь медиков
Проект «Открытые сцены Ордынки» прошел в Москве 10 марта
Энергетик оценил вероятность скорого снятия санкций США против России
В Госдуме рассказали, когда ключевая ставка снизится до 3-4%
Суд принял решение по гражданских искам в деле о теракте в «Крокусе»
Украинку лишили гражданства России за критику СВО
Румыния попросила у США разрешение возобновить работу НПЗ ЛУКОЙЛа Petrotel
«Серьезный удар»: Пушилин о последствиях освобождения Доброполья для ВСУ
Держали раба на цепи в холодном коровнике: в Якутии посадили отца и сына
Армения впервые в своей истории станет страной-транзитером
Стало известно, почему Россия не наложила вето на резолюцию СБ ООН по Ирану
Лор предупредила, чем опасен отказ от шапки в начале весны
На Украине предложили ограничить права ушедших в самоволку военных
Россиянам объяснили, как получить дорогой «Оземпик» бесплатно
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.