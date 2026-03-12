Названы страны, куда ринутся радикалы из охваченного войной Ирана Посол Джоукар: радикалы могут сбежать из Ирана в Центральную Азию из-за войны

Разгоревшийся на Ближнем Востоке конфликт может привести к бегству радикальных элементов из Ирана в страны Центральной Азии, заявил посол Ирана в Казахстане Али Акбар Джоукар. При этом он подчеркнул, что такой сценарий маловероятен, передает ТАСС.

Может быть такая опасность для региона Центральной Азии, что если в Иране уже будут повсеместно беспорядки, будет дестабилизация, есть риск проникновения экстремистов и террористов с региона Ближнего Востока. Но, к счастью, с мощью иранской власти и пока иранская власть будет в Иране — никакой опасности для Казахстана и для Средней Азии не будет, — отметил Джоукар.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана в конце февраля, она получила название «Эпическая ярость». Удары по территории исламской республики вызвали ответную реакцию Тегерана: КСИР и армия страны начали совершать атаки на объекты Израиля и стран-союзниц США. В частности ударам подверглись базы ВВС Израиля и штаб-квартира службы ШАБАК.