Лавров раскрыл, как Европа влияет на отношения России с другими странами

Лавров раскрыл, как Европа влияет на отношения России с другими странами Лавров: Европа вредит взаимодействию России со странами Центральной Азии

Европа пытается вредить взаимодействию России со странами Центральной Азии, заявил в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, страны континента также предпринимают попытки диктовать свои подходы в Евразии.

[Европейцы] пытаются мешать, откровенно вредить естественным процессам взаимодействия между Россией и центральноазиатскими странами, — сказал Лавров.

Ранее Лавров заявил о возможном жестком ответе на гипотетическую агрессию со стороны Европы. Он подчеркнул, что реакция будет носить полноценный военный характер.

До этого министр отметил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, что Запад использует Украину в качестве инструмента для нанесения ущерба России. Лавров добавил, что недружественные страны стремятся сохранить власть в Киеве, чтобы иметь возможность «кусать» РФ. Глава МИД России также сообщил, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности и безопасности.