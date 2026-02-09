Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 08:35

Лавров раскрыл, как Европа влияет на отношения России с другими странами

Лавров: Европа вредит взаимодействию России со странами Центральной Азии

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Европа пытается вредить взаимодействию России со странами Центральной Азии, заявил в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, страны континента также предпринимают попытки диктовать свои подходы в Евразии.

[Европейцы] пытаются мешать, откровенно вредить естественным процессам взаимодействия между Россией и центральноазиатскими странами, — сказал Лавров.

Ранее Лавров заявил о возможном жестком ответе на гипотетическую агрессию со стороны Европы. Он подчеркнул, что реакция будет носить полноценный военный характер.

До этого министр отметил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, что Запад использует Украину в качестве инструмента для нанесения ущерба России. Лавров добавил, что недружественные страны стремятся сохранить власть в Киеве, чтобы иметь возможность «кусать» РФ. Глава МИД России также сообщил, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности и безопасности.

Россия
МИД РФ
Сергей Лавров
Европа
Центральная Азия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ФХР связали допуск России к соревнованиям с решением МОК
Онколог назвал главную причину развития рака желудка
Топливный кризис парализовал авиацию на Кубе
Пособник покушения на генерала Алексеева признал вину
Корба рассказал, куда должен был улететь после покушения на Алексеева
Появились подробности вербовки исполнителя покушения на генерала Алексеева
Пушилин рассказал, к какому крупному городу в ДНР продвинулись ВС России
ФБР пришло к неожиданному выводу по делу Эпштейна
В ФСБ сообщили о сумме, обещанной за покушение на генерала Алексеева
В Германии раскрыли, как на самом деле тратится электроэнергия на Украине
Подозреваемые в покушении на генерала Алексеева назвали заказчика
В Киеве взорвалась трансформаторная подстанция
Маск предложил помощь тем, кто даст показания по делу Эпштейна
Лавров связал политику Европы в Черном море и Арктике
В вербовке исполнителя покушения на Алексеева нашли след польских спецслужб
Малинин принес США золото Игр-2026 в Милане
«Давайте будем откровенны»: дипломат о позиции России по Украине
«В поле нашли»: раскрыта страшная судьба пропавшего под Саратовом мальчика
Раскрыто, как быстро определили стрелявшего в генерала Алексеева
Стало известно, сколько россиян выйдут на старт в третий день Олимпиады
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.