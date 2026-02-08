Зимняя Олимпиада — 2026
08 февраля 2026 в 21:28

Лавров сообщил о последствиях для Европы в случае нападения на Россию

Лавров: Россия даст полноценный военный ответ в случае нападения Европы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о возможном жестком ответе на гипотетическую агрессию со стороны Европы, передает НТВ. Он подчеркнул, что реакция будет носить полноценный военный характер.

Если вдруг Европа свои угрозы подготовиться к войне против нас реализует и начнет нападать на Российскую Федерацию, президент сказал: это будет не специальная военная операция с нашей стороны. Это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися у нас средствами в соответствии с доктринальными документами на этот счет, — заявил Лавров.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые иностранные военные подразделения на территории Украины рассматриваются как законные цели для ударов Вооруженных сил России. Она подчеркнула, что так называемые многонациональные силы, включая их британскую составляющую, не являются исключением из этого правила.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что присутствие войск Великобритании и Франции на Украине сразу после прекращения огня обязательно. По его словам, иностранный контингент нужен для мониторинга прекращения огня, поддержки ВСУ средствами и оружием, технологий, разведки и тренировочных миссий.

Сергей Лавров
Европа
предупреждения
конфликты
