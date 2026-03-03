Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 02:22

Самый сильный тяжелоатлет Брянской области погиб в зоне СВО

Призер чемпионатов России тяжелоатлет Александр Чепиков погиб на СВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В зоне специальной военной операции погиб трехкратный призер чемпионатов России по тяжелой атлетике Александр Чепиков, сообщила пресс-служба Брянского государственного училища олимпийского резерва, выпускником которого является спортсмен. По совокупности своих достижений он является сильнейшим тяжелоатлетом в истории региона.

Александр Чепиков вдохновил многих ребят на спортивные свершения и остался в их сердцах как человек редкой доброты. Сегодня он — Герой Отечества, чей подвиг бессмертен, отметили в училище.

Спортсмен имел звание мастера спорта международного класса. В его послужном списке — две бронзовые и одна серебряная награда национального чемпионата, победа на первенстве России среди юниоров и серебро молодежного первенства Европы.

Ранее стало известно, что украинские операторы дронов целенаправленно убили мирного жителя Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, трагедия произошла в селе Головчино Грайворонского округа. Дрон-камикадзе ВСУ атаковал мирного жителя, когда он передвигался по одной из улиц. Прибывшая экстренно на место атаки скорая помощь смогла только зафиксировать смерть.

Брянская область
тяжелая атлетика
СВО
спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американское посольство в Эр-Рияде вспыхнуло после взрыва
Убили и заменили клоном: почему фанаты считают, что Джим Керри мертв
ЦАХАЛ начала охоту на командные центры «Хезболлы»
Стало известно о повреждении здания важного политического института Ирана
Белый хлеб впервые с 1986 года будут делать по новым стандартам
«Мадам первая леди»: Небензя обратился к супруге Трампа на заседании СБ ООН
«Абсолютно безопасно»: турист из РФ рассказал о настроениях в ОАЭ
ЦАХАЛ сообщила о новых ударах со стороны Ирана
В обществе «Знание» раскрыли залог успешной политики Мишустина
Самый сильный тяжелоатлет Брянской области погиб в зоне СВО
КСИР анонсировал беспилотную атаку на военный объект США
Госдеп попытался оправдаться за кровавую атаку на Иран
Украина пять раз за неделю выбрала российские школы для ударов
«Это был центр лжи»: ВВС Израиля уничтожили телерадиовещание Ирана
Смерть отца, шестой брак, гражданство США: как живет Александр Гордон
Терапевт Трампа объяснил, откуда взялось страшное пятно на его шее
Трамп раскрыл, что помешало Ирану получить ядерное оружие в 2023 году
Взрыв прозвучал у здания штаб-квартиры гостелевидения Ирана
В США оценили возможность сухопутной операции в Иране
ЦАХАЛ уничтожила командира группировки «Исламский джихад»
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.