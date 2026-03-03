В зоне специальной военной операции погиб трехкратный призер чемпионатов России по тяжелой атлетике Александр Чепиков, сообщила пресс-служба Брянского государственного училища олимпийского резерва, выпускником которого является спортсмен. По совокупности своих достижений он является сильнейшим тяжелоатлетом в истории региона.

Александр Чепиков вдохновил многих ребят на спортивные свершения и остался в их сердцах как человек редкой доброты. Сегодня он — Герой Отечества, чей подвиг бессмертен, — отметили в училище.

Спортсмен имел звание мастера спорта международного класса. В его послужном списке — две бронзовые и одна серебряная награда национального чемпионата, победа на первенстве России среди юниоров и серебро молодежного первенства Европы.

Ранее стало известно, что украинские операторы дронов целенаправленно убили мирного жителя Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, трагедия произошла в селе Головчино Грайворонского округа. Дрон-камикадзе ВСУ атаковал мирного жителя, когда он передвигался по одной из улиц. Прибывшая экстренно на место атаки скорая помощь смогла только зафиксировать смерть.