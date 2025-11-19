Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 18:25

Человек из стали: как 93-летний штангист победил на Кубке России

Николай Исаков во время выступления на XXV Кубке России по тяжелой атлетике среди старших возрастных групп Николай Исаков во время выступления на XXV Кубке России по тяжелой атлетике среди старших возрастных групп Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
93-летний Николай Исаков из Ульяновска победил на Кубке России по тяжелой атлетике. Что известно о Железном Деде, сколько раз в неделю тренируется ветеран, как ему помог президент Федерации хоккея России (ФХР), депутат Госдумы Владислав Третьяк — в материале NEWS.ru.

Как 93-летний Исаков победил на Кубке России по тяжелой атлетике

Исаков одержал победу на Кубке России, который прошел в Мценске Орловской области. Он выступал в весовой категории до 61 кг и стал единственным участником в группе старше 90 лет. В рывке Исаков показал 26 кг, в толчке — 31 кг. Общий результат составил 57 кг.

Исаков уже становился обладателем Кубка России в 2018 и 2022 годах.

«Все зависит от мотивации и упорства. Я тренируюсь в домашних условиях и убежден, что ключ к успеху — самодисциплина и труд. Кто работает, тот всегда достигает желаемого», — сказал Исаков после соревнований.

Спортсмены перед выступлением на XXV Кубке России по тяжелой атлетике среди старших возрастных групп Спортсмены перед выступлением на XXV Кубке России по тяжелой атлетике среди старших возрастных групп Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Что известно о Железном Деде Исакове

Исаков родился 19 декабря 1931 года. Он окончил электромеханический техникум и политехнический институт в Ульяновске. Исаков работал на автомобильном заводе, в компаниях «Ульяновскэнерго» и «Главульяновскстрой». Штангист впервые вышел на помост в 1958-м в Сталинграде. С юности он увлекался лыжными гонками, санным спортом, катался на коньках, занимался легкой атлетикой и гимнастикой.

Исаков является многократным победителем области по тяжелой атлетике, десятикратным чемпионом России, триумфатором первенств Европы и мира среди ветеранов. Спортсмен был занесен в «Золотую книгу Почета города Ульяновска». Он завоевал более 40 медалей на российских и международных турнирах среди ветеранов.

Исаков рассказывал, что занимается дома три раза в неделю по два с половиной часа. По его словам, 60 минут он работает с гантелями весом 4 и 8 кг, 90 — со штангой. В Ульяновске Исакова называют Железным Дедом.

«Вы не смотрите, что я на вид щуплый. В своей весовой категории я что надо. Да и не в „мясе“ дело, а в правильных тренировках. Многие неправильно тренируются. Думают, что чем больше на себе железа перетащат, тем лучше. Сколько уж таких „богатырей“ надорвалось раньше времени! Система тренировок [у меня] годами выработана. Жим, рывок, стоя, лежа… Все четко, всего в меру», — заявил Исаков в интервью aif.ru в 2016-м.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Детство будущего штангиста прошло в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Он рассказывал, что его семья месяцами не ела хлеб.

«По весне ходили собирали колоски, их сушили, протирали между ладошек, а потом на ручных мельницах мололи муку. Выходило горсти две-три. Еще собирали мерзлую картошку на полях. Часа два ходишь по грязи — наберешь килограмм. Мы ее сушили и тоже перемалывали в муку. Потом это все смешивали и пекли блины, но не всегда. Голодали по-страшному», — заявил Исаков.

Летом 2019 года ветеран тяжелой атлетики принял участие в чемпионате Европы. По итогам соревнований он одержал уверенную победу в возрастной группе «80 лет и старше». В 2023 году Исаков сдал нормы ГТО.

«Соперников у меня нет. Я один остался. Мои главные соперники — возраст и вес на штанге. Я к ней натурально прирос! Знаете, какое наслаждение тягать железо! Организм аж поет!» — сказал Исаков в интервью изданию «Ульяновск сегодня».

Как экс-хоккеист Третьяк помог Железному Деду Исакову

В 2016 году Исаков заявил, что с поездками и расходами на турнирах ему помогает президент ФХР, депутат Госдумы от Ульяновской области Владислав Третьяк.

«Когда я в 2016-м по причине нехватки денег пропустил ЧМ в Финляндии, то решил пойти к нему на прием. Третьяк очень удивился, узнав, что я до сих пор тягаю штангу, но помог. Тут же отослал кому-то эсэмэску, а через минуту ему пришел ответ. Он прочитал и говорит: „Готовьтесь, Николай Васильевич, к Германии“», — отметил Исаков.

В 2020 году Третьяк помог организовать поездку ветерана на чемпионат России по тяжелой атлетике в Санкт-Петербург.

Владислав Третьяк Владислав Третьяк Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как в Федерации тяжелой атлетики отреагировали на победу 93-летнего штангиста

Российский тяжелоатлет, олимпийский чемпион 2004 года в категории до 105 кг Дмитрий Берестов заявил NEWS.ru, что лично знает Исакова. По его мнению, такие ветераны показывают отличный пример молодому поколению.

«Я думаю, что благодаря его любви к тяжелой атлетике, спорту, его движению он остается на таком уровне. Очень часто слышу от бывших атлетов фразу, что они наелись спортом и уже не хотят выступать. Именно поэтому возникают болячки, инсульты и инфаркты. Если продолжать тренироваться и выступать на соревнованиях, как это делает Исаков, тогда со здоровьем все будет в порядке», — сказал Берестов.

Самый титулованный силач страны Михаил Кокляев заявил NEWS.ru, что Исаков победил на Кубке России по тяжелой атлетике благодаря трем факторам: желанию жить, любви к жизни и отношению к ней.

«Я уверен на сто процентов, что этот дядька с добрым характером. Это также генетика. Думаю, его отец и дедушка были такими же долгожителями, у него это в крови», — сказал Кокляев.

Михаил Кокляев Михаил Кокляев Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Исполнительный директор Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Егоров заявил NEWS.ru, что Исаков бесконечно верит в свои силы и до сих пор не представляет себя без тяжелой атлетики.

«Главное — характер! В 93 года выйти на помост — это про волю, внутреннюю мотивацию и искреннюю любовь к тяжелой атлетике. Он бесконечно верит в свои силы и не представляет себя без штанги и соревновательного помоста. Рассказывают, что наш дядя Коля, или Железный Дед, даже сбегал от сына, который переживает за него, чтобы приехать на соревнования. Николай Васильевич не вчера пришел в зал. Он десятилетиями формировал технику и силовую базу. Регулярно тренируется у себя дома, но без фанатизма, и внимательно относится к самочувствию. Отличный пример того, что тяжелая атлетика при разумном подходе может быть спортом долголетия», — сказал Егоров.

Член исполнительного комитета ФТАР Саид Абдулаев в разговоре с NEWS.ru пожелал Исакову крепкого здоровья.

«Мне всегда приятно, когда наши самые старшие ветераны принимают участие в турнирах. Дай Бог им здоровья!» — сказал он.

