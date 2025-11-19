Человек из стали: как 93-летний штангист победил на Кубке России

93-летний Николай Исаков из Ульяновска победил на Кубке России по тяжелой атлетике. Что известно о Железном Деде, сколько раз в неделю тренируется ветеран, как ему помог президент Федерации хоккея России (ФХР), депутат Госдумы Владислав Третьяк — в материале NEWS.ru.

Как 93-летний Исаков победил на Кубке России по тяжелой атлетике

Исаков одержал победу на Кубке России, который прошел в Мценске Орловской области. Он выступал в весовой категории до 61 кг и стал единственным участником в группе старше 90 лет. В рывке Исаков показал 26 кг, в толчке — 31 кг. Общий результат составил 57 кг.

Исаков уже становился обладателем Кубка России в 2018 и 2022 годах.

«Все зависит от мотивации и упорства. Я тренируюсь в домашних условиях и убежден, что ключ к успеху — самодисциплина и труд. Кто работает, тот всегда достигает желаемого», — сказал Исаков после соревнований.

Спортсмены перед выступлением на XXV Кубке России по тяжелой атлетике среди старших возрастных групп Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Что известно о Железном Деде Исакове

Исаков родился 19 декабря 1931 года. Он окончил электромеханический техникум и политехнический институт в Ульяновске. Исаков работал на автомобильном заводе, в компаниях «Ульяновскэнерго» и «Главульяновскстрой». Штангист впервые вышел на помост в 1958-м в Сталинграде. С юности он увлекался лыжными гонками, санным спортом, катался на коньках, занимался легкой атлетикой и гимнастикой.

Исаков является многократным победителем области по тяжелой атлетике, десятикратным чемпионом России, триумфатором первенств Европы и мира среди ветеранов. Спортсмен был занесен в «Золотую книгу Почета города Ульяновска». Он завоевал более 40 медалей на российских и международных турнирах среди ветеранов.

Исаков рассказывал, что занимается дома три раза в неделю по два с половиной часа. По его словам, 60 минут он работает с гантелями весом 4 и 8 кг, 90 — со штангой. В Ульяновске Исакова называют Железным Дедом.

«Вы не смотрите, что я на вид щуплый. В своей весовой категории я что надо. Да и не в „мясе“ дело, а в правильных тренировках. Многие неправильно тренируются. Думают, что чем больше на себе железа перетащат, тем лучше. Сколько уж таких „богатырей“ надорвалось раньше времени! Система тренировок [у меня] годами выработана. Жим, рывок, стоя, лежа… Все четко, всего в меру», — заявил Исаков в интервью aif.ru в 2016-м.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Детство будущего штангиста прошло в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Он рассказывал, что его семья месяцами не ела хлеб.

«По весне ходили собирали колоски, их сушили, протирали между ладошек, а потом на ручных мельницах мололи муку. Выходило горсти две-три. Еще собирали мерзлую картошку на полях. Часа два ходишь по грязи — наберешь килограмм. Мы ее сушили и тоже перемалывали в муку. Потом это все смешивали и пекли блины, но не всегда. Голодали по-страшному», — заявил Исаков.

Летом 2019 года ветеран тяжелой атлетики принял участие в чемпионате Европы. По итогам соревнований он одержал уверенную победу в возрастной группе «80 лет и старше». В 2023 году Исаков сдал нормы ГТО.

«Соперников у меня нет. Я один остался. Мои главные соперники — возраст и вес на штанге. Я к ней натурально прирос! Знаете, какое наслаждение тягать железо! Организм аж поет!» — сказал Исаков в интервью изданию «Ульяновск сегодня».

Как экс-хоккеист Третьяк помог Железному Деду Исакову

В 2016 году Исаков заявил, что с поездками и расходами на турнирах ему помогает президент ФХР, депутат Госдумы от Ульяновской области Владислав Третьяк.

«Когда я в 2016-м по причине нехватки денег пропустил ЧМ в Финляндии, то решил пойти к нему на прием. Третьяк очень удивился, узнав, что я до сих пор тягаю штангу, но помог. Тут же отослал кому-то эсэмэску, а через минуту ему пришел ответ. Он прочитал и говорит: „Готовьтесь, Николай Васильевич, к Германии“», — отметил Исаков.

В 2020 году Третьяк помог организовать поездку ветерана на чемпионат России по тяжелой атлетике в Санкт-Петербург.

Владислав Третьяк Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как в Федерации тяжелой атлетики отреагировали на победу 93-летнего штангиста

Российский тяжелоатлет, олимпийский чемпион 2004 года в категории до 105 кг Дмитрий Берестов заявил NEWS.ru, что лично знает Исакова. По его мнению, такие ветераны показывают отличный пример молодому поколению.

«Я думаю, что благодаря его любви к тяжелой атлетике, спорту, его движению он остается на таком уровне. Очень часто слышу от бывших атлетов фразу, что они наелись спортом и уже не хотят выступать. Именно поэтому возникают болячки, инсульты и инфаркты. Если продолжать тренироваться и выступать на соревнованиях, как это делает Исаков, тогда со здоровьем все будет в порядке», — сказал Берестов.

Самый титулованный силач страны Михаил Кокляев заявил NEWS.ru, что Исаков победил на Кубке России по тяжелой атлетике благодаря трем факторам: желанию жить, любви к жизни и отношению к ней.

«Я уверен на сто процентов, что этот дядька с добрым характером. Это также генетика. Думаю, его отец и дедушка были такими же долгожителями, у него это в крови», — сказал Кокляев.

Михаил Кокляев Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Исполнительный директор Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Егоров заявил NEWS.ru, что Исаков бесконечно верит в свои силы и до сих пор не представляет себя без тяжелой атлетики.

«Главное — характер! В 93 года выйти на помост — это про волю, внутреннюю мотивацию и искреннюю любовь к тяжелой атлетике. Он бесконечно верит в свои силы и не представляет себя без штанги и соревновательного помоста. Рассказывают, что наш дядя Коля, или Железный Дед, даже сбегал от сына, который переживает за него, чтобы приехать на соревнования. Николай Васильевич не вчера пришел в зал. Он десятилетиями формировал технику и силовую базу. Регулярно тренируется у себя дома, но без фанатизма, и внимательно относится к самочувствию. Отличный пример того, что тяжелая атлетика при разумном подходе может быть спортом долголетия», — сказал Егоров.

Член исполнительного комитета ФТАР Саид Абдулаев в разговоре с NEWS.ru пожелал Исакову крепкого здоровья.

«Мне всегда приятно, когда наши самые старшие ветераны принимают участие в турнирах. Дай Бог им здоровья!» — сказал он.

