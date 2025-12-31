Россиянам рассказали о схеме мошенников с аннулированием штрафов ГАИ

В России активизировались мошенники, предлагающие услуги по аннулированию штрафов ГИБДД, передает РИА Новости. Злоумышленники прибегают к различным уловкам, чтобы обмануть граждан. Одной из таких является обещание помочь в получении водительских прав с якобы гарантированным результатом.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана с использованием маркетплейсов. Они представляются участниками партнерских программ и обещают легкий заработок за привлечение клиентов. Злоумышленники убеждают людей оформить покупку дорогостоящей электроники в рассрочку на свое имя. После оформления заказа связь с «работодателем» прерывается, и обманутый человек остается с невыполненными финансовыми обязательствами.

До этого в Москве перед Новым годом активизировались мошенники, выдающие себя за работников коммунальных служб. Городские службы предупреждают, что в праздничные дни плановых проверок квартир не проводят. Исключение — аварийные ситуации, но и в этом случае визиты согласовываются заранее. Жителей призывают быть бдительными, особенно пенсионеров, которые часто становятся жертвами таких мошенников.