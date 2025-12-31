Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 14:55

Россиянам рассказали о схеме мошенников с аннулированием штрафов ГАИ

Мошенники начали предлагать россиянам аннулировать штрафы ГИБДД

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В России активизировались мошенники, предлагающие услуги по аннулированию штрафов ГИБДД, передает РИА Новости. Злоумышленники прибегают к различным уловкам, чтобы обмануть граждан. Одной из таких является обещание помочь в получении водительских прав с якобы гарантированным результатом.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана с использованием маркетплейсов. Они представляются участниками партнерских программ и обещают легкий заработок за привлечение клиентов. Злоумышленники убеждают людей оформить покупку дорогостоящей электроники в рассрочку на свое имя. После оформления заказа связь с «работодателем» прерывается, и обманутый человек остается с невыполненными финансовыми обязательствами.

До этого в Москве перед Новым годом активизировались мошенники, выдающие себя за работников коммунальных служб. Городские службы предупреждают, что в праздничные дни плановых проверок квартир не проводят. Исключение — аварийные ситуации, но и в этом случае визиты согласовываются заранее. Жителей призывают быть бдительными, особенно пенсионеров, которые часто становятся жертвами таких мошенников.

мошенники
ГИБДД
схемы
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новогоднее обращение Путина чуть не побило рекорд по краткости
Объявлен год проведения микропереписи в России
Курск, Аляска, парад Победы: 10 важнейших событий 2025-го по версии NEWS.ru
Ребенок, убийство родных, гонорары у Малахова: как живет Прохор Шаляпин
Из-за стола или с дивана — в зал: как безопасно вернуться к тренировкам
Медведев в новогоднем поздравлении заговорил о близости победы
Снегопад парализовал Сочи
В эфире «радиостанции Судного дня» снова заиграла необычная музыка
«Миллионы людей с вами»: Путин обратился к бойцам СВО
В новогоднем обращении Путин обозначил курс России на будущее
Лукашенко рассказал, что предупреждал Путина об опасности покушения
Навес частного дома не выдержал натиска стихии и убил человека
Полковник раскрыл, чем может обернуться нежелание Зеленского идти на мир
Астрологи раскрыли самые удачные и опасные дни 2026 года для Весов
На Камчатке увидели новогоднее обращение Путина
Астрологи рассказали, кто окажется на коне в 2026 году
Моросящий снегопад и тепло до 0? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Стало известно, что Долина пожелала россиянам в 2026 году
Кеосаян, Талызина, бывшие жены Ефремова: кто из звезд умер в 2025-м
«Очухалась уже в снегу»: пассажирка обвинила таксиста в избиении
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.