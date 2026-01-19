Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Картофель с мясом по-французски — сытный деликатес под сырной шапкой, который легко готовится в домашних условиях. Делимся традиционным рецептом идеального блюда на ужин.

Состав

Свинина — 500 г

Картофель — 800 г

Сыр твердого сорта — 200 г

Томаты — 2 шт.

Лук репчатый — 2 шт.

Чесночные зубчики — 2 шт.

Майонез — 250 г

Оливковое масло — 3–4 ст. л.

Соль, перец — на свой вкус

Способ приготовления

Свинину промойте, нашинкуйте слайсами по 10–15 мм и отбейте молотком для мяса (предварительно накройте полиэтиленовым пакетом). Приправьте по вкусу.

Картошку промойте, очистите и нарежьте тонкими кружочками. Влейте к овощам масло, посыпьте приправами.

Луковицы и томаты нашинкуйте полукольцами. Чесночные зубчики спрессуйте и вмешайте в майонез вместе с желаемым количеством перца. Сыр крупно натрите.

Форму для выпекания смажьте сливочным маслом. Выложите ингредиенты слоями:

Картофель. Свинина. Лук. Майонез. Томаты. Сыр.

Поставьте в духовку, разогретую до 200 градусов, на 40 минут.

Картофель с мясом по-французски готов!

