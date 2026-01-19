Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Картофель с мясом по-французски — сытный деликатес под сырной шапкой, который легко готовится в домашних условиях. Делимся традиционным рецептом идеального блюда на ужин.
Состав
- Свинина — 500 г
- Картофель — 800 г
- Сыр твердого сорта — 200 г
- Томаты — 2 шт.
- Лук репчатый — 2 шт.
- Чесночные зубчики — 2 шт.
- Майонез — 250 г
- Оливковое масло — 3–4 ст. л.
- Соль, перец — на свой вкус
Способ приготовления
Свинину промойте, нашинкуйте слайсами по 10–15 мм и отбейте молотком для мяса (предварительно накройте полиэтиленовым пакетом). Приправьте по вкусу.
Картошку промойте, очистите и нарежьте тонкими кружочками. Влейте к овощам масло, посыпьте приправами.
Луковицы и томаты нашинкуйте полукольцами. Чесночные зубчики спрессуйте и вмешайте в майонез вместе с желаемым количеством перца. Сыр крупно натрите.
Форму для выпекания смажьте сливочным маслом. Выложите ингредиенты слоями:
- Картофель.
- Свинина.
- Лук.
- Майонез.
- Томаты.
- Сыр.
Поставьте в духовку, разогретую до 200 градусов, на 40 минут.
Картофель с мясом по-французски готов!
