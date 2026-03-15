Секрет идеальных фрикаделек: сначала в духовку, потом в соус. Такая заливка с сыром — просто волшебство

Я перестал обжаривать фрикадельки на сковороде. Духовка делает это куда лучше и аккуратнее: равномерный жар со всех сторон создает идеальную оболочку. Благодаря этому, когда вы добавляете сливки и сыр, фрикадельки не плавают в собственном жире, а благородно тушатся в чистом, бархатистом соусе, впитывая каждый его оттенок.

Что понадобится

Для фрикаделек: фарш куриный или свино-говяжий (500 г), лук репчатый (1 шт., мелко рубленный), яйцо куриное (1 шт.), соль, перец черный молотый, паприка молотая (по вкусу). Для соуса: сливки 20% (250 мл), сыр твердый, например чеддер или пармезан (100 г, натертый), чеснок (1–2 зубчика, прессованный), зелень петрушки или укропа (для подачи).

Как я его готовлю

Фарш смешиваю в миске с мелко рубленным луком, яйцом, солью и специями. Руки смачиваю водой и формирую аккуратные фрикадельки одинакового размера. Выкладываю их на противень, застеленный пергаментом, и отправляю в разогретую до 200°C духовку примерно на 15–20 минут, пока они не подрумянятся. Пока фрикадельки запекаются, готовлю соус: в сотейнике слегка прогреваю сливки, не доводя до кипения, добавляю натертый сыр и пропущенный через пресс чеснок.

Помешиваю на медленном огне, пока сыр полностью не расплавится, а соус не станет однородным и слегка густым. Готовые фрикадельки перекладываю в соус, аккуратно перемешиваю и даю потомиться вместе на самом маленьком огне 3–5 минут, чтобы они пропитались. Подаю сразу, щедро посыпав свежей зеленью. Идеальное сопровождение — картофельное пюре, паста или просто кусочек свежего хлеба, чтобы собрать весь этот божественный соус.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.