Сочнее не бывает: 3 проверенных рецепта маринада для шашлыка из курицы

Сочнее не бывает: 3 проверенных рецепта маринада для шашлыка из курицы

Приготовление шашлыка из курицы — дело тонкое. Одна ошибка — и мясо получается жесткое, как подошва. Чтобы избежать казуса, важно правильно подобрать маринад. Мы собрали 3 простых рецепта маринадов для шашлыка из курицы, которые проверены временем и опытом.

Маринад для шашлыка из курицы с луком

Уже ставший общепризнанной классикой рецепт — это маринад для шашлыка из курицы с луком. В процессе приготовления лук выделяет сок, который работает как естественный размягчитель мяса. А значит, сочная курочка гарантирована!

Ингредиенты на 1 кг куриного филе (или бедер без кости):

лук репчатый — 300 г (3 крупные луковицы);

соль поваренная — 10 г (1 ч. ложка без горки);

черный перец молотый — 3 г (1/2 ч. ложки);

растительное масло (рафинированное) — 30 г (2 ст. ложки).

Приготовление:

Лук натрите на крупной терке или пропустите через мясорубку — так сока будет больше, чем при нарезке кольцами. Смешайте луковую кашицу с солью, перцем и маслом. Залейте получившейся массой курицу и перемешайте. Оставьте мясо мариноваться при комнатной температуре около 60 минут. Не передерживайте: уже через 3 часа лук начнет превращать мясо в кашу из-за ферментов. Жарьте 8–12 минут, поворачивая шампуры каждые 2 минуты.

Калорийность на 100 г готового блюда (курица + маринад после жарки): 138 ккал.

Полезные свойства: лук содержит кверцетин — антиоксидант, снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний; курица дает полноценный белок (23 г на 100 г) с низким содержанием насыщенных жиров.

Рецепт маринада для шашлыка из курицы с луком Фото: Shutterstock/FOTODOM

Маринад для шашлыка из курицы с майонезом

Майонез часто ругают и клеймят вредным соусом, но именно он идеально обволакивает мясо и создает аппетитную корочку на кусочках шашлыка. Главное — брать классический соус (67–72% жира) без ароматизаторов.

Ингредиенты на 1 кг куриных бедер (с кожей — сочнее):

майонез — 150 г;

лук репчатый — 200 г (2 луковицы);

чеснок — 12 г (3 средних зубчика);

соль — 5 г (1/2 ч. ложки — майонез уже соленый);

паприка молотая — 5 г (1 ч. ложка);

черный перец — 2 г.

Приготовление:

Лук нарежьте полукольцами, чеснок спрессуйте. Смешайте лук и чеснок с майонезом и специями. Добавьте курицу, тщательно вотрите маринад в каждую часть тушки. Оставьте в холодильнике на 2 часа (максимум — 4 часа, иначе майонез, окислившись, станет горчить). Перед жаркой стряхните излишки маринада — они горят на углях. Жарьте 10–12 минут, переворачивая каждые 2 минуты.

Калорийность на 100 г: 198 ккал (за счет майонеза и кожи).

Полезные свойства: паприка содержит капсаицин, который ускоряет обмен веществ; чеснок содержит природный антибиотик аллицин.

Рецепт маринада для шашлыка из курицы с майонезом Фото: Shutterstock/FOTODOM

Маринад для шашлыка из курицы с уксусом

Маринад для шашлыка из курицы с уксусом — классика советских пикников. Важно: использовать только 6- или 9-процентный уксус, строго разбавляя водой.

Ингредиенты на 1 кг куриного филе:

уксус 9% (столовый) — 30 г (2 ст. ложки);

вода питьевая — 60 г (4 ст. ложки);

лук репчатый — 250 г;

сахарный песок — 5 г (1 ч. ложка) — нейтрализует резкость;

соль — 8 г;

перец черный горошком — 5 г (10-12 горошин);

лавровый лист — 2 шт.

Приготовление:

Разведите уксус водой. Добавьте сахар, соль, перемешайте до растворения. Лук нарежьте кольцами, помните руками до сока. Залейте курицу луком и уксусным раствором. Добавьте перец и лавровый лист. Маринуйте в холодильнике 45 минут (не дольше 1,5 часов, чтобы сохранить вкус). Жарьте до прозрачного сока при проколе.

Калорийность на 100 г: 125 ккал — самый диетический вариант.

Полезные свойства: уксусная кислота в малых дозах снижает гликемический индекс блюда; лук в этом рецепте отдает в маринад флавоноиды, защищающие сосуды.

Теперь у вас есть три проверенных временем рецепта маринада для шашлыка из курицы. Не передерживайте мясо в маринаде и не пересушивайте его на мангале, и тогда вас ждет аппетитное, сочное и невероятно вкусное блюдо!

