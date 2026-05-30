30 мая 2026 в 16:25

Скупил все мясо в округе, но эти купаты стоят каждого рубля

Секрет сочных купат — не в специях, а в том, как ты рубишь мясо. Расскажу, как не превратить фарш в кашу.

Ингредиенты

Свиная шея — 1 кг, свиной жир — 200 г, лук — 2 шт., чеснок — 4 зубчика, соль — 2 ч. л., черный перец — 1 ч. л., паприка — 1 ст. л., кориандр — 1 ч. л., вода холодная — 100 мл, натуральная оболочка — 3 м.

Как готовлю

Сначала режу мясо на две части: одну мелко рублю ножом, вторую с жиром и луком прокручиваю через мясорубку с крупной решеткой. Так фарш получается фактурным, а не паштетом. Смешиваю обе части, добавляю чеснок, специи и холодную воду. Вымешиваю фарш руками минут десять — пока он не станет липким и упругим. Убираю в холодильник на два часа, чтобы вкусы подружились.

Теперь нужно натянуть оболочку на насадку мясорубки и набить ее без пузырей. Прокалываю каждую колбаску иголкой в трех местах, но перед жаркой слегка отвариваю их в сковороде: так оболочка не лопнет и сок останется внутри. Жарю до румяной корочки на сильном огне — и готово.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Первый раз я пережарил купаты, и они лопнули. Во второй — сделал все по уму: рубил мясо ножом, а не в мясорубке, и добавил ледяной воды. Результат превзошел ожидания: упругая, хрустящая корочка и сок, брызнувший на тарелку. Друзья теперь просят только мои колбаски, а доставку шашлыка позабыли.

Дмитрий Демичев
