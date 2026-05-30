ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 мая 2026 в 16:45

Появились новые подробности о педофиле, напавшем на пятилетнюю девочку

Напавший на пятилетнюю девочку в Тюмени мужчина жил с ней по соседству

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мужчина, подозреваемый в попытке изнасилования пятилетней девочки в Тюмени, жил по соседству со школьницей, рассказала местная жительница. По ее словам, которые приводит РИА Новости, жилье фигуранта находится напротив дома потерпевшей.

Сосед, я давно его знаю, но о том, что с ним случилось, я ничего не могу сказать, — отметила местная жительница.

В правоохранительных органах агентству сообщили, что подозреваемый уже задержан. Сейчас его доставили в отдел для проведения всех необходимых следственных мероприятий.

Ранее сообщалось, что подозреваемый числится в розыске у судебных приставов из-за долгов. По информации источников, в отношении 44-летнего россиянина открыто исполнительное производство на 334 тыс. рублей. Также известно, что он разведен, у него есть семилетняя дочь.

До этого стало известно, что жительница Тюмени спасла пятилетнюю девочку от нападения извращенца в подъезде жилого дома. Мужчина схватил игравшего во дворе ребенка и насильно унес его в сторону запасного входа в здание. Находившиеся рядом братья пострадавшей не растерялись и начали громко кричать, чем привлекли внимание взрослых.

Регионы
Тюмень
нападения
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Число пострадавших после атаки ВСУ на Геническ увеличилось
Трагедия на трассе под Пермью унесла жизни четырех человек
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.