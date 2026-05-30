Появились новые подробности о педофиле, напавшем на пятилетнюю девочку Напавший на пятилетнюю девочку в Тюмени мужчина жил с ней по соседству

Мужчина, подозреваемый в попытке изнасилования пятилетней девочки в Тюмени, жил по соседству со школьницей, рассказала местная жительница. По ее словам, которые приводит РИА Новости, жилье фигуранта находится напротив дома потерпевшей.

Сосед, я давно его знаю, но о том, что с ним случилось, я ничего не могу сказать, — отметила местная жительница.

В правоохранительных органах агентству сообщили, что подозреваемый уже задержан. Сейчас его доставили в отдел для проведения всех необходимых следственных мероприятий.

Ранее сообщалось, что подозреваемый числится в розыске у судебных приставов из-за долгов. По информации источников, в отношении 44-летнего россиянина открыто исполнительное производство на 334 тыс. рублей. Также известно, что он разведен, у него есть семилетняя дочь.

До этого стало известно, что жительница Тюмени спасла пятилетнюю девочку от нападения извращенца в подъезде жилого дома. Мужчина схватил игравшего во дворе ребенка и насильно унес его в сторону запасного входа в здание. Находившиеся рядом братья пострадавшей не растерялись и начали громко кричать, чем привлекли внимание взрослых.