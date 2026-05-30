Девушка спасла малолетнюю девочку от извращенца

Жительница Тюмени спасла пятилетнюю девочку от нападения извращенца в подъезде жилого дома, передает Telegram-канала «112». Инцидент произошел у детской площадки рядом с домом № 36 по улице Судостроителей. Неизвестный мужчина схватил игравшую во дворе пятилетнюю девочку и насильно унес ее в сторону запасного входа в здание. Игравшие рядом братья не растерялись и начали громко кричать, чем привлекли внимание взрослых.

На детские крики из окна квартиры сразу же выглянул отец ребенка, а мимо места происшествия на машине как раз проезжала 31-летняя Юлия. Женщина мгновенно сориентировалась в ситуации, выскочила из автомобиля и бросилась в подъезд. Она начала громко требовать у растлителя отпустить девочку.

Нападавший сначала никак не реагировал на слова, но после криков отпустил ребенка. Девочка сразу убежала на улицу, а похититель попытался скрыться. Однако Юлия успела снять лицо педофила на камеру смартфона и передала снимки полиции. Сейчас преступника ищут.

Ранее в Нижегородской области арестовали мужчину, который украл и попытался изнасиловать 11-летнюю девочку. Инцидент произошел в поселке Сухобезводное. Педофил схватил школьницу за руку и хотел затащить к себе в квартиру.