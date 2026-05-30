Россиян предупредили о новой схеме мошенников с арендой транспорта Мошенники начали подделывать сайты сервисов по аренде автомобилей

Мошенники создают фейковые сайты сервисов аренды автомобилей, где предлагают дешевые услуги в обмен на предоплату, рассказал ТАСС эксперт «Народного фронта. Аналитика» Галактион Кучава. По его словам, жертва сканирует фальшивый QR-код и попадает на фишинговый сайт.

С наступлением теплого сезона активизируются и схемы с арендой транспорта. Мошенники создают сайты — клоны сервисов аренды самокатов, велосипедов и авто, предлагая заниженные цены и требуя предоплату, — уточнил эксперт.

Более изощренные схемы, продолжил Кучава, касаются продажи автомобилей, включая подделку документов для арендованных машин или инсценировку угона для получения страховых выплат. Он также отметил, что за рубежом встречаются случаи дополнительного мошенничества, связанного с подменой транспорта и изменением реквизитов оплаты при аренде жилья.

Ранее сенатор Артем Шейкин сообщил, что мошенники в России освоили новую опасную схему обмана, полностью имитирующую процесс официального трудоустройства соискателей. Злоумышленники копируют поведение реальных кадровиков: находят жертву, предлагают выполнить тестовое задание и проводят многоэтапные профессиональные собеседования.