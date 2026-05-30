Почему не работает Telegram сегодня, 30 мая: замедление, заблокируют ли

Сегодня, 30 мая, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причины?

Где не работает Telegram 30 мая

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в субботу, 30 мая, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, а также фото и видео.

Порядка 33% жалоб на сбои в работе Telegram 30 мая приходятся на Москву, 7% — на Санкт-Петербург и Краснодарский край, 4% — на Вологодскую и Ярославскую области, Ставрополье, Алтайский и Красноярский края, 3% — на Амурскую, Свердловскую, Калининградскую, Костромскую, Челябинскую, Московскую, Липецкую и Саратовскую области, Бурятию и Хакасию.

Почему не работает Telegram 30 мая

В начале года Роскомнадзор ввел ограничения в отношении Telegram из-за нарушения российского законодательства в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, а также пресечения экстремизма и терроризма.

Глава Минцифры Максут Шадаев в начале 2026 года пояснил, что замедление Telegram осуществляется на основе федерального законодательства. Он также напомнил, что мессенджер игнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации.

Будет ли Telegram заблокирован в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Telegram должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями, чтобы избежать блокировки.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов отметил, что в случае блокировки Telegram «сидеть» в мессенджере без проблем не удастся, поскольку обходы также «подожмут».

«Я уверен, что у Роскомнадзора есть технические возможности отслеживать VPN-трафик. У меня лично такое мнение есть, что они могут отслеживать VPN-трафик. Они просто потихоньку начнут его поджимать. И у вас Telegram будет так же „тупить“ и через VPN», — сказал он.

Зампред думского комитета по экономической политике Михаил Делягин допустил возможность блокировки Telegram в РФ. По его мнению, доступ к мессенджеру может быть ограничен «по системе YouTube» к сентябрю 2026 года, когда в России пройдут выборы в Госдуму.

Вячеслав Филиппов
