Аэропорт Мюнхена закрыли из-за беспилотника

Международный аэропорт Мюнхена временно приостановил прием и отправку всех авиарейсов из-за угрозы безопасности, передает издание Focus Online. Причиной экстренной остановки работы послужила информация о возможном появлении беспилотного летательного аппарата в контролируемой зоне воздушной гавани.

Аэропорт Мюнхена в настоящее время закрыт. Причиной стало обнаружение дрона, — пишет издание.

Уточняется, что БПЛА заметил один из пилотов. В данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят тщательную проверку территории, по результатам которой будет принято решение о возобновлении полетов.

Ранее стало известно, что НАТО созывает экстренное заседание после взрыва беспилотника в Румынии. Инцидент произошел в ночь на 29 мая в городе Галац. Минобороны страны сообщило, что беспилотник приземлился на крышу дома, пострадали два человека. Власти возложили ответственность на Москву, однако никаких доказательств не представили.

Вскоре президент России Владимир Путин заявил, что никто не может знать о происхождении беспилотника, упавшего на многоквартирный дом в Румынии, пока не будет проведена экспертиза его обломков. Он напомнил, что украинские дроны и раньше залетали в воздушное пространство других государств, которые сразу же обвиняли Россию в случившемся.