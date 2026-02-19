Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 00:26

«Не хочет мира»: Лавров раскрыл подоплеку слов Зеленского в Мюнхене

Лавров: Зеленский не желает мира

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент Украины Владимир Зеленский не хочет мира, сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, об этом говорит его выступление в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, передает телеканал Al Arabiya.

То, что Зеленский вытворял в Мюнхене, наверное, не нуждается даже в комментариях. Тот, кто послушает или прочитает то, что он сказал, убедится, что этот человек не хочет никакого мира. Он это публично заявил, — сказал российский министр.

Лавров напомнил, что Зеленский некогда называл людей, проживающих на Донбассе, «существами». Также он призывал людей, имеющих отношение к России, уезжать из страны.

Ранее сенатор Владимир Джабаров предположил, что Зеленский не заинтересован в урегулировании конфликта, поскольку только в его условиях он сохраняет шансы на политическое выживание. Так он прокомментировал ход трехсторонних переговоров по Украине, состоявшихся в Женеве.

Тем временем депутат Верховной рады Александр Дубинский отметил, что президент Украины на Мюнхенской конференции по безопасности вел себя как «бешеная макака». Он обратил внимание, что политик бросался на всех и пытался эпатировать публику.

