Президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в урегулировании конфликта, поскольку только в его условиях он сохраняет шансы на политическое выживание, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Вести.Ру». Так сенатор прокомментировал ход трехсторонних переговоров по Украине, состоявшихся в Женеве.

Что касается Зеленского, мне кажется, он по-прежнему не заинтересован ни в каком мирном процессе, потому что только конфликт оставляет ему шанс на выживание политическое. И он будет стараться под любым предлогом срывать эти переговоры, потом обвинив при этом, как обычно, российскую сторону, — сказал Джабаров.

Прежде Джабаров заявлял, что Зеленский — это худший глава государства в истории постсоветской Украины, который полностью скомпрометировал эту должность. Он также назвал его «побирушкой», который не имеет права вести переговоры из-за своей нелегитимности.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины на Мюнхенской конференции по безопасности вел себя как «бешеная макака». Он обратил внимание, что политик бросался на всех и пытался эпатировать публику.