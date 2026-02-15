Президент Украины Владимир Зеленский — это худший глава государства в истории постсоветской Украины, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он также назвал политика «побирушкой», которая не имеет права вести переговоры из-за своей нелегетимности, передает Lenta.ru.

Он провокатор, побирушка. Человек, который полностью скомпрометировал должность президента на Украине <…> Дело в мозгах, которых у Зеленского, к сожалению, вообще не оказалось. Это худший президент в истории постсоветской Украины, — отметил Джабаров.

Ранее сообщалось, что во время своего выступления в Мюнхене Зеленский позволил себе грубость в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Это вызвало скандал и дополнительную критику со стороны политиков разных стран. Так, представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что украинский президент уничтожил армию страны на средства, изъятые у европейских налогоплательщиков, включая Венгрию. При этом он продолжает оскорбительно высказываться в адрес ее лидера.