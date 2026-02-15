«Угробил армию»: Зеленского уличили в транжирстве отобранных у Европы денег Захарова: Зеленский угробил свою армию на отнятые у европейских стран деньги

Президент Украины Владимир Зеленский уничтожил армию страны на средства, изъятые у европейских налогоплательщиков, заявила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на выступление политика на Мюнхенской конференции по безопасности. Поводом стали оскорбительные высказывания Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Украинский лидер позволил себе неуважительные комментарии в адрес венгерского политика, заявив, что тот «отращивает живот», а не наращивает армию, пояснила дипломат. Захарова ответила, что именно Зеленский ответственен за гибель украинских военнослужащих, а не кто-то другой из европейских стран.

И это говорит наркоман-неонацист, который армию своей страны угробил на деньги, отобранные у европейцев, включая венгров, — отметила представитель российского дипведомства.

Ранее Орбан в социальной сети X ответил президенту Украины, оскорбившему его на Мюнхенской конференции. Он иронично поблагодарил политика за «очередную предвыборную речь» в поддержку вступления его страны в Европейский союз. Премьер добавил, что его спор с Зеленским — на самом деле дискуссия о будущем Венгрии, Украины и всей Европы.