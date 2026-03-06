Захарова нашла связь между «суицидом ЕС» и санкциями против России

Европа занимается безумием и суицидом, продолжая обсуждать новые санкции против России на фоне конфликта на Ближнем Востоке и связанного с ним дефицита топлива, заявила РИА Новости представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, этот вопрос надо ставить не в региональном аспекте, а с учетом ситуации в мире.

Дипломат напомнила, что ранее на Западе введение санкций объясняли якобы неправильными действиями России. Там утверждали, что таким образом защищают права человека и поддерживают демократию на Украине, добавила она.

Теперь все понимают, что они просто находятся в стадии абсолютного безумия и самоубийства, потому что не принимают в расчет изменение ситуации (кризис на Ближнем востоке. — NEWS.ru), — подытожила Захарова.

Ранее сообщалось, что Евросоюз должен снять санкции на поставку энергоносителей с России на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Аналитики считают, что атака на Иран вынуждает Европу пересмотреть рестрикции ради собственной безопасности.

До этого французский политик Флориан Филиппо выразил мнение, что Париж должен немедленно отказаться от антироссийских санкций, чтобы избежать энергетического кризиса. По его мнению, санкционное давление приносят выгоду лишь Вашингтону.