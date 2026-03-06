Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 16:14

Мерц допустил смягчение санкций против Ирана

Мерц не исключил снятия санкций с Ирана при выполнении определенных требований

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Запад может пересмотреть санкционную политику в отношении Тегерана, если будут соблюдены определенные условия, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Он отметил, что по мере расширения боевых действий на Ближнем Востоке растут риски для безопасности Израиля и партнеров Германии в регионе, передает Welt.

Мерц подчеркнул, что эти риски напрямую угрожают государственности и территориальной целостности Ирана. Канцлер призвал не допустить превращения Ирана в арену для опосредованных войн. По его словам, иранское государство должно сохранить способность выполнять свои функции, поддерживать общественный порядок и обеспечивать граждан базовым снабжением.

Канцлер предупредил о недопустимости обвала иранской экономики и неконтролируемой миграции из страны. В этом контексте он допустил, что при определенных обстоятельствах в перспективе возможно снятие санкций и оказание помощи Ирану.

Ранее Мерц в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил, что ближневосточный кризис наносит серьезный урон экономике ФРГ и провоцирует удорожание углеводородов. Он выразил надежду на скорейшее завершение военных действий.

Иран
санкции
Фридрих Мерц
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Израиль заявил об атаке на иранского командира высокого ранга
На Украине увидели в Венгрии угрозу своему выживанию
В Иране начались протесты
Азербайджан направил в ICAO отчет по атаке БПЛА на Нахичевань
США признались в бесчеловечном ударе рядом с иранской школой в Минабе
Туристам посоветовали не аннулировать туры в ОАЭ из-за проблем с вылетами
Политолог раскрыл, почему Трамп потребовал от Ирана капитуляции
Назначение во МХАТ, премия, штрафы, суд: как живет Сергей Безруков
Названы регионы, где ожидаются адские температурные качели от -25 до +4
В США раскрыли, когда начнут сопровождать суда через Ормузский пролив
Стало известно о новой «победе» девочки-вундеркинда Тепляковой
Обвиняемому в жестоком избиении модели Кузьмину продлили домашний арест
«Мы не зависим от внешних игроков»: посол Ирана о защите страны и помощи РФ
Появились кадры операции по задержанию в Венгрии инкассаторов с Украины
Brent впервые с апреля 2024 года достигла $90 за баррель
Погранпосты Ирака атаковали с воздуха
Иран не примет участия в Паралимпийских играх в Италии
WSJ: Кувейт начал сокращать добычу и переработку нефти
Беспилотник нанес удар по аэропорту на юго-востоке Ирака
Полеты «Аэрофлота» в ОАЭ приостановят до конца марта
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.