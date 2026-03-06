Мерц допустил смягчение санкций против Ирана Мерц не исключил снятия санкций с Ирана при выполнении определенных требований

Запад может пересмотреть санкционную политику в отношении Тегерана, если будут соблюдены определенные условия, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Он отметил, что по мере расширения боевых действий на Ближнем Востоке растут риски для безопасности Израиля и партнеров Германии в регионе, передает Welt.

Мерц подчеркнул, что эти риски напрямую угрожают государственности и территориальной целостности Ирана. Канцлер призвал не допустить превращения Ирана в арену для опосредованных войн. По его словам, иранское государство должно сохранить способность выполнять свои функции, поддерживать общественный порядок и обеспечивать граждан базовым снабжением.

Канцлер предупредил о недопустимости обвала иранской экономики и неконтролируемой миграции из страны. В этом контексте он допустил, что при определенных обстоятельствах в перспективе возможно снятие санкций и оказание помощи Ирану.

Ранее Мерц в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил, что ближневосточный кризис наносит серьезный урон экономике ФРГ и провоцирует удорожание углеводородов. Он выразил надежду на скорейшее завершение военных действий.