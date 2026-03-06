Военэксперт объяснил, почему удар США по школе в Иране не был случайным Полковник Баранец: США выверяют каждый удар, в том числе и по школе в Минабе

Ракетный удар по иранской школе для девочек в Минабе не мог быть случайным, так как военные США тщательно планируют все атаки, сказал в беседе с NEWS.ru военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, данные для обстрелов добываются американской и израильской разведками.

Каждая американская ракета проходит сложнейшую процедуру контроля. За это отвечают десятки американских специалистов. Командующему до метра докладывают координаты и характер цели. И у США, и у Израиля отличная разведка, они работают в паре. И они все выверяют до того момента, когда нажимается красная кнопка на старте, — сказал Баранец.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что прицельность удара по школе для девочек в Минабе доказывает: атака была спланированной. Она подчеркнула, что сообщений о случайном попадании снаряда в учреждение не было. Дипломат также назвала случившееся запредельным уровнем жестокости и цинизма.